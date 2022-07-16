屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房

發展商於周四（14日）開放一個連裝修無改動的示範單位，以2座28樓N室為藍本，實用面積471平方呎，設有2房及開放式廚房。全屋以「北歐式幸福生活」為主題，以黃色及灰色作主調，配以深淺不一的木傢俬及多款

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