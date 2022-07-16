屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 發展商於周四（14日）開放一個連裝修無改動的示範單位，以2座28樓N室為藍本，實用面積471平方呎，設有2房及開放式廚房。全屋以「北歐式幸福生活」為主題，以黃色及灰色作主調，配以深淺不一的木傢俬及多款 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 今日 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 你可能感興趣 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 01:00 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 01:00 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 01:00 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 最新專欄文章 更多 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 今日 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 一手市場