  • 30°C
香港時間 : 2022716日 (六) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房

置業家居 2022/07/16

分享：

分享：

發展商於周四（14日）開放一個連裝修無改動的示範單位，以2座28樓N室為藍本，實用面積471平方呎，設有2房及開放式廚房。全屋以「北歐式幸福生活」為主題，以黃色及灰色作主調，配以深淺不一的木傢俬及多款

...

欄名 : 封面故事

相關文章

加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
今日
加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
今日
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%
今日
屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
今日
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
NOVO LAND全面睇
今日
NOVO LAND全面睇

你可能感興趣

加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
今日 01:00
加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
今日 01:00
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%
今日 01:00
屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%

最新專欄文章 更多

加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
今日
加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
NOVO LAND全面睇
今日
NOVO LAND全面睇
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
今日
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%
今日
屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
今日
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
一手市場

上一篇文章

屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%

下一篇文章

提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？