提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 【戶型分布】NOVO LAND第1A期由2幢住宅組成，提供824伙，項目戶型多元，提供開放式、1房至3房連套房戶型，另設特色單位，實用面積由213至1,467平方呎，並附設露台。 其中Elverum第1 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 你可能感興趣 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 01:00 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 01:00 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 01:00 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 最新專欄文章 更多 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 一手市場