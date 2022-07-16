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NOVO LAND全面睇

置業家居 2022/07/16

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向西北戶遠眺山景 向東南戶望內園

【景觀】NOVO LAND由14幢住宅組成，是次推出的第1A期，屬整個屋苑的Elverum第1座及Elverum第2座，整個屋苑景致亦開揚，坐向西北一帶的單位，由於前方

...

欄名 : 封面故事

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