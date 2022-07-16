加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點

加息陰霾逐步逼近，再加上近日疫情及股票市場走勢反覆，但未有影響發展商推盤步伐，屯門大型項目NOVO LAND第1A期，已於周內上載樓書，以及開放示範單位，並於下周初公布首張價單，勢成7月另一焦點項目。

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