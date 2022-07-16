CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報181.05點（根據7月4日至7月10日簽訂的正式買賣合約，6月20日至6月26日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.46%。 按地區劃分，本周4區樓價3升1跌。升幅最大 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% 2022/07/09 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 2022/07/02 CCL按周漲1.13% 升幅為12周最大 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 2022/06/25 美國加息衝擊 CCL跌至近12周低位 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 2022/06/18 CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 2022/06/11 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% CCL 中原地產 股票