CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點

中原城市領先指數（CCL）最新報181.05點（根據7月4日至7月10日簽訂的正式買賣合約，6月20日至6月26日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.46%。

按地區劃分，本周4區樓價3升1跌。升幅最大

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