美持續加息冀遏通脹 港如何應對？

美國日前公布6月份消費物價指數（CPI），按年上升9.1%，市場一片風聲鶴唳，有不少分析認為，下周美國聯儲局議息時，將會進一步加大加息力度，以「遏抑通脹」。美國總統拜登則搶先在數據公布前提醒公眾，市場情況一直在變化，相關數據只代表6月情況，或已過時；而數天前油價下跌，甚至一度跌穿俄烏戰爭爆發前，拜登亦曾在他的Twitter上公開呼籲油站經營者等石油產品零售商，盡快因應原油供應價格下跌而減價，共度時艱。

美通脹升溫 中國難獨善其身

幸好中國在平抑物價上成效較好，未有像歐美般如此受通脹困擾，可是近日國內也出現樓市斷供潮；作為世界第二大經濟體，中國也難以獨善其身。

值得注意的是，「加息可抗通脹」本身是學術理論，實踐時還有很多假設，不能單看圖表便作出判斷。例如自2008年金融海嘯以來，各國不斷減息和推行量化寬鬆提振經濟，卻沒有造成急劇通脹；同樣的做法，如果放在上世紀30年代恐怕早已出事，甚至會成為世界大戰的導火綫。

既然之前的減息都沒有造成通脹，為甚麼大家又會覺得今日加息會遏抑到通脹呢？這反映可能有些舊理論也需要檢視一下。

目前世界經濟 4大「權力結構」

先看看今日美國通脹問題的成因。以英國國際政治經濟學學派創辦人Susan Strange在《政府與市場》（States and Markets）中提出的「4大世界經濟的權力結構」理論分析，今日世界經濟先受新冠疫情影響，然後有俄烏戰爭，兩者都是影響了世界經濟的「生產結構」（production），即貨物供應鏈和石油、糧食等原材料的生產和流通問題；「安全結構」（security）方面，在戰爭下烏克蘭內部固然有危機，但其他地方基本不變；「金融結構」（finance）和「知識結構」（knowledge）反而最沒被動搖，但被熱烈討論的「加息」卻總是聚焦在金融結構的事宜上。

看拜登近期公開的說法，其實也是想向公眾釐清，現在的通脹問題實是「生產結構」問題；只不過石油和糧食的供應等問題，難以在短時間內解決（甚至不是美國政府內部事務），權宜之計下才假手於當局可控度較高的「金融結構」去幫助一下，實屬「止痛餅」類的臨時性質手段，本身並非核心矛盾。

環球科企「水緊」 紛部署裁員

可是用藥必然有副作用。受疫情影響，美國以至全球的經濟根本不存在「過熱」，反而是百廢待興的狀態，而自2008年金融海嘯以來，美國一直靠低息環境鼓勵初創科技企業發展，如今科技初創企業「斷水」，騰訊、Meta、微軟等科創巨企高調宣布要裁員，有外國網民才驚覺，原來過去10年很多與日常衣食住行相關的初創企業，一直在靠風投基金注入的低息資金養活，然後再以低於成本價出售貨物和服務「搶市佔」，變相是美國政府長期以貨幣政策津貼年輕一代的日常生活開支。

這當然會造成其他問題，例如現金充裕的老一輩所持現金的「含金量」便日日下跌，他們或多或少可能也會把減息和量化寬鬆看成環球經濟的禮崩樂壞，繼而支持加息。

如此一來，美國老一輩和年輕一輩就貨幣政策的取態，很容易出現分歧，曠持日久則會導致社會撕裂，所以今年迷迷糊糊地過了一半，當油價的升幅終於能受到控制、科技企業卻再也受不了而高調宣布計劃裁員時，拜登馬上衝出來為市場對加息的預期降溫。

港加息幅度 牽動樓市走向

相比之下，香港不如美國般如此依賴石油維持日常生活，糧食價格也受益於中國的成功調控，以及與東南亞各產糧國的緊密關係，未有大幅受通脹影響。可是，基於聯繫滙率下，「長期」而言本港息率亦須跟隨美國，所以香港近期亦開始加息；雖然有地產業分析指，美國歷來多次加息也不曾導致香港樓價下跌，但今年本港樓市的交投確實是相對淡靜。

觀乎拜登高調安撫市場，美聯儲加息到底還是不是「長期」方向？抑或只是美國對應疫情和戰爭影響「生產結構」下的權宜之計？若不是長期政策，香港暫時未有美國的石油和糧食價格問題，那我們短期內是否可以考慮不跟隨？這便是特首李家超以及新一屆特區政府需要反覆思考的問題。

再看深層次一點，正如筆者以往曾撰文分析，本港的經濟結構與美國和內地不同的地方是，香港作為外向型經濟，很多生產活動也是「酒肉穿腸過」，唯獨房地產是這片土地上生產過後能在本地儲存下來、令香港人能安身立命的脊樑產業。地產行業對香港的重要性，比起中國和美國，甚至世界上大部分大陸型經濟都不同，如此一來，香港要何時加息、加息幅度多少，就不只是貨幣穩定的問題，而是「想香港樓價上升還是下跌」的大問題了。

▲ 地產行業對香港的重要性很大，香港要何時加息、加息幅度多少，不單是貨幣穩定的問題。（資料圖片）