第6波疫情恐爆 須提高警覺

本港新冠疫情最近一個月似乎有緩緩升溫迹象，每日確診個案數字由一個月前的1,000多宗，至最近攀升到3,000多宗，其中Omicron BA.4和BA.5病毒株的感染個案以及未找到源頭個案亦逐步上升，反映新變種病毒株已開始在本港擴散，第6波疫情蓄勢待發。與今年初第5波疫情爆發時不同，現時本港已有接近6成人感染BA.2病毒株，以及9成以上的疫苗接種率，將減慢病毒在社區傳播的速度，但這些並非萬靈藥，接種或感染過後體內抗體數量會隨時間減少，面對新型變種病毒株防護效用更會減弱。

根據不同臨床研究，接種3針新冠疫苗對疫苗有效率（vaccine effectiveness）有顯著作用，其中瑞典的一個研究發現，3劑輝瑞疫苗對感染BA.1及BA.2病毒株預防重症比率達8成以上；至於只接種兩劑輝瑞或Moderna疫苗來說，其預防重症比率從最初9成下降至5成多。

免疫逃逸更強 康復者感染風險增

至於BA.4及BA.5病毒株，近期研究發現它們免疫逃逸能力更強，增加以往感染後康復或已接種3劑疫苗的人士感染的風險；事實上，這兩種新型變種病毒在美國已逐漸普及，當地高達三分一以上個案是由BA.4及BA.5引發。如新型變種病毒株在本港擴散，雖然未必會引發如第5波疫情般嚴重的爆發，但其傷害絕對不容忽視，第5波疫情下歷歷在目的情景有機會重現，對醫療系統造成嚴重壓力。

根據醫務衞生局資料，現時每日新收的入院個案已有150多宗，該局推斷直至9月中，新增入院個案有機會增8倍至超過1,400宗，屆時公營機構要調配5,000至11,500張病床，公營醫院非緊急服務將再次受嚴重影響。最近醫務衞生局局長盧寵茂已快速推行兩項相應措施，包括優化安心出行程式成「紅黃綠健康碼」，以及推行實名制，利用黃碼及紅碼分別辨識海外入境人士以及確診者，從而限制兩者的出行範圍，禁止出入高危人群場所如醫院及院舍等；當局亦於昨日起要求居家隔離者佩戴電子手環，杜絕公然違反家居隔離令擅自離開居所播毒的行為。

學校快測措施有效 堪借鏡

事實上，現時安心出行程式所記錄的出行數據以及在公共場所掃描電子針卡，並不能有效防止病毒傳播，當市民感染病毒而病徵輕微時，並沒有誘因進行快速檢測並上傳數據，變相縱容患者繼續外出播毒，亦令當局在控疫上長期處於「追落後」狀態；反觀現時由教育局所發出的指引，要求學生每天上傳快速測試結果，以便學校盡早發現個案並加以追蹤，則相對有效，措施實行兩個多月內，只有少數學校出現零星爆發，亦有效「走在病毒擴散前」有效找出感染個案。

就此，政府有必要加強宣傳，甚至考慮強制市民在公共場合以及需要脫下口罩的環境，如食肆、大型會議、飯局聚會等，預先進行快速測試，有助提升個人公民責任，以免將病毒傳傳播，害人害己；如市民能上傳快速陰性檢測至安心出行，以獲得綠色健康碼，配合公眾場所追蹤，相信有助找出更多隱性傳播個案，為社區築起更強防疫屏障。

面對新一波疫情，政府不能再重蹈覆轍，除了加強核酸檢測容量和公布結果時間，政府亦必須向市民保證服務指標，一旦家中有感染的確診個案，必須於指定時間內帶到檢疫中心及醫療設施，以免造成家庭及鄰舍大爆發。至於第5波疫情下成為重災區的安老院舍，雖然現時已有改良指引處理感染以及緊密接觸者，但現時仍有很多院舍設備不達標，政府不應一刀切要求所有院舍把感染個案原址檢疫，此舉亦有助減低院舍及職員出現交叉感染及爆發。

由於新型變種病毒傳播力較以往為高，政府有必要重新檢視現行緊密接觸者的定義，在防控以及經濟活動損失上採取平衡，以科學為本，更有效追蹤緊密接觸者，甚或往後擴大「黃碼」應用範圍至所有緊密接觸者，以提高大眾對疫情的警覺，有助有效追蹤，杜絕疫情擴散。（文章只代表個人立場）

▲ 新型變種病毒傳播力較以往為高，政府有必要重新檢視現行緊密接觸者的定義，在防控以及經濟活動損失上採取平衡。（資料圖片）