拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？ 國際版 2022/07/16 分享： 分享： 日本前首相安倍晉三上周遇刺身亡，其任內政策再度引來關注。是次推薦好書《Line of Advantage: Japan's Grand Strategy in the Era of Abe ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 2022/07/09 槍械管制歧視非裔美憲法存雙重標準 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 2022/07/08 槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 2022/07/02 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 2022/06/25 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 日本 安倍晉三 外交 美國 特朗普 歐洲 俄羅斯 澳洲 歐盟 戰爭