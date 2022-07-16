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拆解安倍任內政策 日本未來何去何從？

國際版 2022/07/16

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日本前首相安倍晉三上周遇刺身亡，其任內政策再度引來關注。是次推薦好書《Line of Advantage: Japan's Grand Strategy in the Era of Abe

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撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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