習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 政治版 2022/07/16 分享： 分享： 據悉，全國港澳研究會下周一舉行研討會，料由港澳辦主任夏寶龍在北京主講國家主席習近平的七一講話精神，而特首李家超則率領官員在港出席。 京主場館 港澳設分場館 今次研討會主題是貫徹習主席七一講話精神，北京設主 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 2022/07/15 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 2022/07/14 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 李家超打好網絡戰 做好新媒體 2022/07/13 李家超打好網絡戰 做好新媒體 前特首辦林鄭新辦公室 月租逾37萬 2022/07/12 前特首辦林鄭新辦公室 月租逾37萬 何珮珊1個月內 兩度家居隔離 2022/07/11 何珮珊1個月內 兩度家居隔離 政治 習近平 夏寶龍 香港 北京 澳門 李家超 立法會 一國兩制 警務處