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習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講

政治版 2022/07/16

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據悉，全國港澳研究會下周一舉行研討會，料由港澳辦主任夏寶龍在北京主講國家主席習近平的七一講話精神，而特首李家超則率領官員在港出席。

京主場館 港澳設分場館

今次研討會主題是貫徹習主席七一講話精神，北京設主

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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