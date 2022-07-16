習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講

據悉，全國港澳研究會下周一舉行研討會，料由港澳辦主任夏寶龍在北京主講國家主席習近平的七一講話精神，而特首李家超則率領官員在港出席。

京主場館 港澳設分場館

今次研討會主題是貫徹習主席七一講話精神，北京設主

...