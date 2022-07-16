氫能巴量產車款 城巴擬明年引入 新車未投入服務 環境局跨部門小組籌備 港聞版 2022/07/16 分享： 分享： 城巴近月引入全港首輛試驗雙層氫能電池巴士，更計劃明年引入可量產車款，充滿氫能可行駛逾400公里。然而新巴士有待通過驗車、修例等程序，未有落地載客時間表。 政務司副司長卓永興表示，環境及生態局已成立一個跨 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 入氣僅需10分鐘 續航力勝電動巴 今日 入氣僅需10分鐘 續航力勝電動巴 氫列危險品 禁入過海隧道 今日 氫列危險品 禁入過海隧道 運輸局：兩巴合併變相加價 屬揣測 今日 運輸局：兩巴合併變相加價 屬揣測 你可能感興趣 入氣僅需10分鐘 續航力勝電動巴 今日 01:00 入氣僅需10分鐘 續航力勝電動巴 氫列危險品 禁入過海隧道 今日 01:00 氫列危險品 禁入過海隧道 運輸局：兩巴合併變相加價 屬揣測 今日 01:00 運輸局：兩巴合併變相加價 屬揣測 交通 新能源 電動車 巴士 環境局 環保署 城巴 新巴 氫能 卓永興