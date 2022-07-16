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氫能巴量產車款 城巴擬明年引入

新車未投入服務 環境局跨部門小組籌備

港聞版 2022/07/16

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城巴近月引入全港首輛試驗雙層氫能電池巴士，更計劃明年引入可量產車款，充滿氫能可行駛逾400公里。然而新巴士有待通過驗車、修例等程序，未有落地載客時間表。

政務司副司長卓永興表示，環境及生態局已成立一個跨

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