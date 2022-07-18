BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽 副刊版 2022/07/18 分享： 分享： 男子組合MIRROR將於7月底舉辦首次紅館演唱會，音樂平台MOOV聯乘MIRROR由即日起至8月8日，在銅鑼灣時代廣場舉辦「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，設置大型打卡展覽及期間限定 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 今日 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 今日 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 2022/07/16 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 2022/07/14 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴 2022/07/13 嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴 展覽 Mirror 演唱會 時代廣場 MOOV Klook