中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 副刊版 2022/07/18 分享： 分享： 踏進炎夏，也是眾多美味水果登場之時。中環街市的I-O-N Cafe Bar也迎來全新限定的「閃爍夏日」下午茶套餐，亦同時舉辦咖啡體驗工作坊，讓大家嘗下午茶之餘，亦可體驗手沖咖啡的樂趣。 下午茶套餐內容豐 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 今日 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽 今日 BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 2022/07/16 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 2022/07/14 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴 2022/07/13 嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴 日本 餐廳 中環 蛋 甜品 咖啡 蛋糕 工作坊 飲品 朱古力