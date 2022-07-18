中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊

踏進炎夏，也是眾多美味水果登場之時。中環街市的I-O-N Cafe Bar也迎來全新限定的「閃爍夏日」下午茶套餐，亦同時舉辦咖啡體驗工作坊，讓大家嘗下午茶之餘，亦可體驗手沖咖啡的樂趣。

下午茶套餐內容豐

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