醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」 副刊版 2022/07/18 分享： 分享： 今個7月，醇滑嘉士伯推出「醇滑暢飲節」活動，更再次殺入荃灣，食客只需於7月指定的周四（7月21日及28日）及指定時段內（晚上6pm-10pm）惠顧20間荃灣地道食肆，包括潮興海鮮酒家、八一蕃巴蜀烤魚店 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒 2022/07/15 Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒 The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列 2022/07/11 The Cakery 推出創新健康豎立式蛋糕系列 Art on Climate國際插畫比賽 2022/07/09 Art on Climate國際插畫比賽 ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴 2022/07/08 ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴 嘉里酒店聯乘 Sweaty Betty 再推瑜伽早餐班 2022/07/04 嘉里酒店聯乘 Sweaty Betty 再推瑜伽早餐班