醇滑嘉士伯於荃灣舉辦「醇滑暢飲節」

今個7月，醇滑嘉士伯推出「醇滑暢飲節」活動，更再次殺入荃灣，食客只需於7月指定的周四（7月21日及28日）及指定時段內（晚上6pm-10pm）惠顧20間荃灣地道食肆，包括潮興海鮮酒家、八一蕃巴蜀烤魚店

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