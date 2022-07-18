大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗

親子餐廳大樹先生的家最近剛進行全面改裝，耳目一新的設計，包括室內真沙沙坑配合全新恐龍化石，為小朋友們帶來視覺及體感上的刺激。

佔地約6,000呎的店內過半面積劃分為遊樂空間，設施豐富。重新規劃過的遊戲區

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