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大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗

副刊版 2022/07/18

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親子餐廳大樹先生的家最近剛進行全面改裝，耳目一新的設計，包括室內真沙沙坑配合全新恐龍化石，為小朋友們帶來視覺及體感上的刺激。

佔地約6,000呎的店內過半面積劃分為遊樂空間，設施豐富。重新規劃過的遊戲區

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欄名 : 新鮮熱辣

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