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珠海橫琴發展

副刊版 2022/07/18

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碰到來自珠海的朋友，一吐他的「走難」苦水。原來，他平時澳門珠海兩邊走，公司忙時，每天過關穿梭兩地。由澳門到珠海辦公室，僅數公里路，過關十多分鐘就到。最近澳門疫情爆發，通關到珠海艱難，每日只有三百多個配額，當然搶不到。但公司有事急着回去處理，他只能先坐飛機，從澳門到達廣西（因沒有其他機，基本上是有班次能回內地的就買，不論目的地），在當地酒店隔離七天，然後再飛到珠海家居監測三天，這樣才算回到珠海。平時不用一小時的行程，現在要耗逾一星期。原本過拱北的幾十元（人民幣，下同）車費，變成兩程機票共六千元，再加上隔離酒店二千元。

連隨問下珠海最近有甚麼搞作？說焦點發展區在橫琴。最近，確是有不少朋友和地產廣告都提及，於是也留意一下。之前去澳門時，也嚇一跳，因為看到對岸橫琴島建成無數新樓，有兩幢直情像香港維港兩旁IFC一樣高，一左一右守着像門神。

珠海友人說，高樓也是叫IFC那種金融有關的名字。哪來那麼多金融機構進駐？卻原來，據他們講，橫琴要開放做離岸金融中心。此前略知的是，這裏要變成旅遊娛樂島，因為有朋友曾提到，隔一陣都會一家大小去那邊的度假區旅遊，有一個全球最大的海洋科學樂園，周邊都是度假酒店。

本來的發展計劃更激進。可理解為把橫琴和澳門合併，當然不是真的統一叫大澳門或大橫琴，但管理上，就是把橫琴島封了，來自內地其他地方的人上島，就要以另一形式「過關」，然後入了橫琴就可自由出入澳門。視野上，就是把兩地合力發展成「娛樂島城」，大人可去賭錢，小孩可去主題樂園。又用樓價觀察法，現在新樓大約四五千元一呎，但社區生活配套看來未齊備。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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