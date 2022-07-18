Storytelling是藝術，惟好壞有別，好故事的基本特質和條件包括：

一、與普世價值接軌：世界上普遍共同持有的價值和信念，如善良、公義、平等、和平、尊重生命等基本原則，好故事不會偏離。

二、小人物大挑戰：最動人的故事，莫如平常人/企業/地方如何rise up to challenge（克服重重困難），最終成就不平凡的人生/結果。金庸小說好看，是因為每位男角都非甫出場就是強大英雄模樣，他們或天資笨鈍、或遭師父陷害、或差點中毒身亡、或手臂殘缺等，引人入勝處，乃其能克服困難變成武林奇葩或俠義之士。真人故事，諸如喬布斯如何輟學、被蘋果公司踢走、再重返蘋果創造傳奇，都是人們愛看的故事。

三、留個有餘韻的伏筆：即是punchline，是點睛之筆，就是故事當中讓人特別印象深刻的段落，或意想不到、或驚喜、或眼前一亮、或共鳴、或會心微笑/捧腹大笑、或有啟發之感、或懷有希望等。一個故事若由頭到尾都沒有punchline，則平平無奇，根本不會打動或觸動別人。

講好一個人/品牌/企業/地方的故事，個個都想，但真能把故事說好的例子並不多，好故事最終變成壞故事卻有不少，皆因犯齊bad storytelling的元素，good storytelling的餡和特質又欠奉，結果講完一大輪，效果得個桔。

舉個很簡單的例子，要幫一個地方說好故事，就要動點腦筋，在今時今日，那個地方的故事的punchline會是甚麼呢？若該地只能重複又重複地說着那些已講過N次的陳腔濫調，又或其他地方都已具備的特質（如安定繁榮諸如此類），那不是punchline，而只是一條不會令人眼前一亮、相信和懷有希望/憧憬的flatline。要幫一個地方做個good storyteller，先想好punchline再講。