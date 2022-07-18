擴散式思維 助彌補KPI管治盲點

新班子上任才半個月，已充分表現何謂「KPI管治模式」：把目標細化，再具體分工，並預告完成日期--而觀察官員目前之取向，似乎是盡快交出受惠者眾、且效果明顯的「大包圍」政績，也就是短期內不會針對個別群體作補漏拾遺。

提速提效提量 兼顧人性需要

從公共行政角度，這做法無疑能營造大規模社會動員之熾熱氣氛，但整個官僚體制只追求達標，則有忽略目標以外的公眾需要之風險--此風險可分為兩類：其一，是為怕不達標而把KPI訂得太保守，於是仍有很多公眾需要未能滿足；其二，是為免執行時要與其他局協調被拖慢，故目標受眾訂得太窄，並忽略配套需要。

至於解困之道，在於以「水平思考法」（lateral thinking）去彌補KPI思維執着於綫性流程所衍生的管治盲點：簡單而言，就是在提速、提效、提量的過程中，往往忘記了執行政策時，還須顧及種種人性化需要；否則市民跟不上，效果可能較政策介入前更差。

水平思考法 推動政策創新

創意思考大師Edward de Bono的「6頂思考帽」，在管理界可算是家傳戶曉，但大師的成名作「水平思考法」，筆者認為更值得今屆特區政府所採用。所謂水平思考，其本質是一種擴散式思維（divergent thinking），並且注重新想法的數量，遠多於對錯及能否執行，箇中關鍵在乎如何把新想法互相連結，並融合現有觀念，促成政策創新--為免令討論過於抽象，接下來的建議旨在拋磚引玉，逐一盤點15個政策局各自可怎樣利用水平思考法來推動新政，從而提升香港治理水平：

〔1〕保安局--現時輿論一般只關心保安局在通關以及為基本法23條本地立法之工作。不過從水平思考角度，此政策局其實在管理人流、物流、資訊流方面，皆擔當重要角色，在當下憂慮人才及外國企業流失之際，保安局宜探討全球產業鏈改革，以及針對個別地區（如東盟或非洲）的招攬人才政策。

〔2〕民政及青年事務局--國家主席習近平囑咐務須聚焦處理的「青年4業」（學業、就業、創業、置業）問題，固然是民青局之主務。用水平思考法的話，關鍵卻在「4業KPI」如何達標外，須在乎如何協助於某一「業」（如學業）失敗了的年輕人，仍能在另外三「業」取得成功。

〔3〕醫務衞生局--醫衞局近日忙於思量如何調整檢疫隔離安排，不過香港作為國家外循環的主要窗口，此局也同時有責任「說好中國抗疫故事」，尤其海外輿論對上海、澳門和深圳的檢疫安排七嘴八舌，香港更有責任抗衡負面論述，闡釋全國抗疫一盤棋。

〔4〕政制及內地事務局--最近參與了一項研究，發現過去20年來，本港報章提及大灣區內其他城市的文章中，「政策政治」類別竟佔3成之多，與市民以至從政者的認知有很大落差。如是者，此局應多加介紹大灣區各市最新政策予公眾及議員，透過認識內地政制去提高國民教育水平。

〔5〕教育局--雖然專注教育制度內部的問題沒有錯，但此局也要探討外圍補習業界怎樣扭曲現行制度、凸顯箇中弊端，讓付得起補習費的學生與貧苦學生之差距進一步拉遠、甚至破壞教育讓人有更多機會之原意；再有創意一點，不妨考慮全面禁止家課。

〔6〕勞工及福利局--勞福局向來專注勞工權益，但水平思考法要求此局換個角度，由僱主視點出發，想想在人口急劇老化、不能輸入外勞、院舍不足、空間狹小等局限下，該如何支援各類僱主（包括家庭僱主）：宏觀如引入robotics，至細微到家居護理服務。

〔7〕環境及生態局--環境及生態局全力促成各界各階層減廢減碳，因此本來就常用擴散式思維，其公共宣傳亦較具創意；要提升成效，則可以把自身視為一個拓展「科普教育」的政策局，推動「人人學STEM」，讓更多人有能力跟得上氣候變化危機的深入討論。

〔8〕商務及經濟發展局--商經局旗下有知識產權署、投資推廣署及香港電台，政策創新點可以是融合3個部門的專才，從港台製作中尋找適合的「香港IP」，拓展虛擬世界市場（包括元宇宙及NFT）。

〔9〕財經事務及庫務局--承上所論，財庫局不妨就虛擬貨幣及經濟發展超前部署，聯同律政司探討如何在普通法及大陸法之上，引入一套全新在元宇宙合適之監管制度。

〔10〕運輸及物流局--運輸及物流局應善用水平思考發揮自身環保潛能，尤其減低碳排放及物料包裝方面，另外也應研究在河套區及北部都會區引入嶄新綠色交通系統。

跨局互相補位 自能長治久安

〔11〕創新科技及工業局--創科與環保相同之處，是兩者本來就必須以水平思考來研究應用層面的問題（參考以上〔6〕至〔10〕）。既是如此，創科工局有條件想得再宏觀些：索性視自己為規劃單位，在虛擬世界設定香港的「數碼分身」（digital twin）。

〔12〕文化體育及旅遊局--李小龍故居遭夷平及珍寶海鮮舫消失，有人惋惜、有人憤怒，兩者皆令社會更分化。文化體育及旅遊局當發揮創意，視保育為己任，讓有集體回憶之地變景點、變數碼分身，也可參考「大館模式」推動全民參與保育，以促進整個城市的團隊體育精神。

〔13〕房屋局--既然房屋局會以「組裝合成」建築法為公屋供應提速提量，屋外的公共空間自是發揮水平思考的地方，像如何引入「小區管理」及提升居民歸屬感等。

〔14〕發展局--此乃另一經常以擴散式思維與不同單位對接的政策局，其創新路向可以是作為某種G2G（政府對政府）調解單位而存在，減少與大灣區內其他城市摩擦。

〔15〕公務員事務局--這個政策局原先聚焦人力資源管理，但未來定位可以是一個促進大灣區全面融合的單位，特別安排各級公務員與內地相關部門和企業作定期交流。

注意：筆者絕非叫各政策局不務正業，只是KPI思維容易引致各自為政，故宜用水平思考法擴展創意想像空間，目標是跨局互相補位，然後自能長治久安。

▲ 新班子上任才半個月，已充分表現何謂「KPI管治模式」：把目標細化，再具體分工，並預告完成日期。（資料圖片）