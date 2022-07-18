VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀

VR眼鏡用途廣泛，包括可用於醫療。新西蘭奧塔哥大學（University of Otago）的研究團隊利用VR技術，嘗試緩解人類的各種恐懼症，結果顯示VR治療能有效減少75%徵狀。

研究團隊使用一個名為

...