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VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀

行政人員版 2022/07/18

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VR眼鏡用途廣泛，包括可用於醫療。新西蘭奧塔哥大學（University of Otago）的研究團隊利用VR技術，嘗試緩解人類的各種恐懼症，結果顯示VR治療能有效減少75%徵狀。

研究團隊使用一個名為

...

欄名 : 科技新知

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