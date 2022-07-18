VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀 行政人員版 2022/07/18 分享： 分享： VR眼鏡用途廣泛，包括可用於醫療。新西蘭奧塔哥大學（University of Otago）的研究團隊利用VR技術，嘗試緩解人類的各種恐懼症，結果顯示VR治療能有效減少75%徵狀。 研究團隊使用一個名為 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 今日 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 2022/07/15 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 2022/07/15 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 小米應用商店 1.1萬App違規下架 2022/07/14 小米應用商店 1.1萬App違規下架 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 2022/07/14 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 治療 VR