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Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度

行政人員版 2022/07/18

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電子垃圾議題備受關注，為應對問題，Google昨推出Chrome OS Flex服務，為舊型號電腦提供基本網絡服務，及提高使用時的流暢度。

據Google官網指，用戶安裝Chrome OS Flex前，

...

欄名 : 科技新知

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