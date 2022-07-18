林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 政治版 2022/07/18 分享： 分享： 剛退任特首的林鄭月娥，網傳前晚現身英國倫敦，引來政圈和網上熱烈討論。但昨日有知情人士出手粉碎傳言，大爆當日曾於沙田巧遇林鄭，直言無法分身去英國！ 指林鄭睇粵劇 粉碎傳言 原來林鄭上周六晚到沙田大會堂，欣賞 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 2022/07/16 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 2022/07/15 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 2022/07/14 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 李家超打好網絡戰 做好新媒體 2022/07/13 李家超打好網絡戰 做好新媒體 前特首辦林鄭新辦公室 月租逾37萬 2022/07/12 前特首辦林鄭新辦公室 月租逾37萬 政治 林鄭月娥 林兆波 香港 沙田 粵劇 英國 倫敦 社交平台 李家超