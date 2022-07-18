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林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇

政治版 2022/07/18

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剛退任特首的林鄭月娥，網傳前晚現身英國倫敦，引來政圈和網上熱烈討論。但昨日有知情人士出手粉碎傳言，大爆當日曾於沙田巧遇林鄭，直言無法分身去英國！

指林鄭睇粵劇 粉碎傳言

原來林鄭上周六晚到沙田大會堂，欣賞

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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