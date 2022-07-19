年輕人問北上發展意見，提及做KOL直播帶貨的環境。在此稍提一下，之前「帶貨」一詞未深入香港民心，有人以為意思是「帶水貨」，但其實「直播帶貨」是指在綫上節目（通常在手機看），一邊介紹產品，一邊觀眾粉絲可同時下單購買。

由此談起，廣州友人說，最近怎的好多TVB藝人都來廣州做起KOL直播帶貨了？廣州人每多看TVB長大，可能比我更熟悉現在藝人動向。

查一下，那可能是王祖藍有份那一條龍的媒體公司，簽了不少藝人，把廣州視為新基地，由影視製作、廣告、明星經理人到直播帶貨都做。看數據，香港北上藝人改行直播，現時成績都麻麻，只能說，怎都得嘗試一下現在內地最新興的行業轉型。

真不敢貿然指引，因為雖一直留意這直播生態，但真的是變化太快，沒有甚麼頂流直播主是可長期持續，紅如李佳琦都會出事。近一年，走紅的是草根鄉間直播主，有位叫張同學，之前在抖音播的是農村生活，後來轉型直播帶貨，賣精選的農產品。比起第一代單靠大折頭叫人買買買不同，現在流行在直播時，連隨介紹產品動人故事和產地特色。所以，可見是又轉到更為垂直類型的定向（即播主有專長的領域，如農產品、體育、美容等），不會在節目中由紙巾、罐頭到火箭甚麼都賣。

新東方的加入，又是另一新勢頭。新東方以前做補習，政策不利補習市場後，那麼多教師怎辦？精選出來，做直播帶貨，因為做得老師，講解產品present出來有基本功夫，且可加上產品的知識普及，可以說又把直播帶到另一層次。所以說，好難說怎樣才可成功，又或者現在投入是否好時機。只有一個要點永恒：找到自己最強項去做垂直深挖，再不能太泛泛而談。