在新冠疫情下，社交禮儀（Social Etiquette）要加多一項：自己稍感身體不適，如頭暈身㷫喉嚨痛等，請自動自覺迴避社交活動，即使自我檢測是陰性也好。

原因：一、若出現病徵，一次檢測是陰性也不應大安旨意。朋友丈夫已確診，她亦有病徵，但自恃頭三天檢測是陰性，仍周街逛，還返娘家跟年邁父母吃飯，結果第四天才測到陽性，過去三天所接觸的人全皆中招。

二、即使普通感冒而非新冠，帶着有傳染性的細菌、病毒會友，亦不恰當，為他人着想，必須做個負責任的成年人。

曾與友人M在飯局見面，兩天後，他通知當晚出席的朋友，他在飯局前，跟一位已有低燒喉嚨痛的朋友（下稱「豬隊友」）下午茶，而豬隊友則在兩天後，檢測呈陽性確診，結果一眾見過面的朋友，都恍如直接或間接地受株連。M說：「一來他（豬隊友）聲稱自己檢測是陰性，二來佢問我介唔介意他有啲喉嚨痛，佢咁問到，唔通話介意咩？」豬隊友確診，而那晚在飯局中，坐在M旁邊的朋友，亦因此而中招。

一個豬隊友，牽連甚廣。事實上，一旦有發燒喉嚨痛之類，自己就應該識做，主動跟對方改期，自己迴避，對大家都好，人家不但不會怪你，還會覺得此人為人着想。若明知自己喉嚨痛，竟然還問人介唔介意？難道人家說不介意，自己就可免責嗎？做人，必須有點責任心，也要顧及別人一家老少可能因此染疫。

在疫下，縱使別人沒有護人意識，自己就要提高警覺。若遇上這類有病徵而問人介意與否的豬隊友，一於唔使客氣，我會直接回答：「咁等你好番再約過，多啲休息、保重！」直截了當，對大家都好。

明知自己頭暈身㷫，務請做個負責任的朋友，自動自覺主動迴避，無謂累己累人，疫情下的社交禮儀，此項最為重要。