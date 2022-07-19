外圍風高浪急 葉茂林：現金為王 地產版 2022/07/19 分享： 分享： 近來投資市場氣氛麻麻，耀才證券（01428）主席葉茂林認為，環球局勢加上息口勢向上，下半年睇股樓表現都麻麻，除非有極優質貨，否則要手持現金為主。 除非有極優質貨 最近港股及美股表現均一般，而美國加息甚多， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 基金入市審慎 加息影響要求好回報 今日 基金入市審慎 加息影響要求好回報 下半年若加息 大額投資買賣添難度 2022/07/12 下半年若加息 大額投資買賣添難度 廖偉麟半年未出手 「市場仍未有筍盤」 2022/07/12 廖偉麟半年未出手 「市場仍未有筍盤」 高力交成績單 何文田校舍地13億售 2022/07/05 高力交成績單 何文田校舍地13億售 樓市關鍵看環球經濟 麒豐資本續積極投資 2022/07/05 樓市關鍵看環球經濟 麒豐資本續積極投資 經濟 香港 港股 加息 葉茂林 耀才證券金融（01428） 銅鑼灣