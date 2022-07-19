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外圍風高浪急 葉茂林：現金為王

地產版 2022/07/19

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近來投資市場氣氛麻麻，耀才證券（01428）主席葉茂林認為，環球局勢加上息口勢向上，下半年睇股樓表現都麻麻，除非有極優質貨，否則要手持現金為主。

除非有極優質貨

最近港股及美股表現均一般，而美國加息甚多，

...

撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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經濟 香港 港股 加息 葉茂林 耀才證券金融（01428） 銅鑼灣

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