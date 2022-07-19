內地GDP增速放緩 關注3下行風險

內地第二季GDP按年增速放緩至0.4%，是繼2020年第一季出現GDP負增長以來，經濟增速最低的一季。隨着3月下旬Omicron變種病毒的傳播，內地部分城市再次施加防疫限制；在此背景下，內地4月的製造業和非製造業採購經理指數（PMI）均大幅下降至收縮區間，分別為47.4和41.9，在上月才重新恢復到擴張區間（50以上）。

疫情衝擊消費 居民購買力礙復甦

受疫情衝擊最為明顯的是消費。4月和5月的社會消費品零售總額分別按年下降11.1%和6.7%，而隨着上月出行限制的大幅放寬，零售總額才回升至3.1%；其中服務消費受影響更為突出，餐飲消費在4月和5月按年下降超過20%，至上月仍為負值（按年跌4.0%）；相比之下，商品零售的表現就相對較好，尤其在上月防疫限制放寬後，出現了明顯復甦，最明顯的例子是汽車零售，在4月按年下降31.6%、5月按年下降16%，但6月即回升至正增長（按年增長13.9%）。

影響內地消費復甦的關鍵因素之一，是居民的購買力。今年第二季居民收入增速放緩，僅增長2.6%；在4月到6月之間，城鎮失業率從6.1%下降至5.5%，但青年失業率（16至24歲）略微上升，從18.2%增加至19.3%。

通脹仍可控 CPI僅微升

經濟下行也體現在投資方面。內地固定資產投資從第一季按年增長9.3%，放緩至上半年的6.1%，其中房地產投資第一季按年增長0.7%，上半年則轉跌5.4%。盡管地方政府加強了對房地產行業的支持力度，但上月內地30個主要城市的住房成交量仍錄得負增長（按年下降9.3%）；住房抵押貸款最近也出現一定隱憂，可能會進一步對房地產業的未來投資造成影響。第二季製造業投資增速也呈現下降趨勢，第一季按年增速為15.6%，而上半年則放緩至10.4%。

與全球通脹升溫的趨勢比較，內地的通脹仍然處在可控範圍內。內地消費者價格指數（CPI）按年增速從3月的1.5%，至上月微升到2.5%；CPI上升的主要拉動力是食品價格上漲，核心CPI增速從3月的1.1%，略微下降至1%。生產者價格指數（PPI）也從3月按年增8.3%，到上月放緩至6.1%，表明生產商面臨的需求依舊疲弱。

國際貿易方面，出口依然是亮點，由4月按年增3.9%，到5月和6月出現強勁反彈，分別達16.9%和17.9%，反映內地在全球供應鏈中的作用仍然十分重要。不過，內地進口仍然相對疲弱，上月進口僅按年增長1%，而出口和進口的表現差異，令內地第二季貿易順差幾乎翻了一番。

在當前的經濟環境下，內地政府加強刺激措施，以穩定經濟增長。在財政方面，政府財政赤字在第二季增加了一倍以上，一方面財政收入增長受到經濟增速放緩的影響；另一方面，政府應對疫情的財政支出亦有所增加。盡管加快了地方政府專項債券的發行進度，但上半年的基礎設施投資增長率僅為7.1%，對於拉動經濟增速的力度還有待提高。

銀行加速發貸款 融資環境改善

貨幣政策方面，人民銀行向銀行間市場增加了流動性的注入，推動3個月上海銀行間同業拆放利率（SHIBOR）本月初下降至2%以下，但就整體而言，上月的流動性注入總量與去年相比僅小幅增加；相比之下，銀行的貸款發放有所加速，特別是新增企業貸款在5月和6月分別達1.5萬億和2.2萬億。

總體來看，內地的融資環境有所改善，社會融資總額上月按年增長10.85%，高於4月的10.24%，不過住房按揭貸款的表現則相對保守，5、6月的新增中長期居民貸款（通常用以衡量按揭貸款）仍低於去年同期。

金融市場方面，上證綜合指數從4月底的3,000點以下，至上月底回升到3,400點，但本月再次開始下跌；人民幣兌美元滙率也從4月的6.4以下，大幅貶值至近6.8，在5至6月則徘徊在6.7附近。

全年增速5.5%目標 較難實現

展望未來，隨着防疫措施的放寬，我們預計內地下半年經濟將會有所好轉，但上半年GDP增速偏弱，全年實現5.5%的經濟增速目標較為困難，並預計政府將會重新調整今年的經濟增長目標。

綜合目前的資訊，我們維持今年經濟增速3.5%的預測，但一些下行風險值得關注：首先，新冠病毒出現新變種（BA.4和BA.5），可能給疫情防控帶來更多挑戰；其次，房地產市場還有待恢復，潛在的不確定性可能會影響未來的經濟復甦；最後，全球經濟衰退的可能性增加，令外部經濟環境更加複雜，包括美國高企的通脹和美聯儲的鷹派貨幣政策，同時歐洲也受到俄烏衝突和能源價格上漲的衝擊。

▲ 內地第二季GDP按年增速放緩至0.4%，是繼2020年第一季出現GDP負增長以來，經濟增速最低的一季。（中新社資料圖片）