一國兩制良好運作 保港穩定繁榮

你有否留意政府建築物外飄揚的國旗和區旗？若有，應該注意到國旗與區旗同時懸掛時，國旗比區旗要大，並置於中心、較高或者突出的位置，這可說是體現了一國兩制精神。

一個國家內有兩個完全不同的制度，這概念實在是相當大膽，而中國可說是唯一實施如此「一國兩制」的國家，更不只是對一個城市，而是兩個。

一國有3種貨幣體系 協調合作

香港和澳門兩個特別行政區的貨幣、經濟、政治和法律制度與內地不同，而國防及外交事務同樣由中央管轄，即是說一個國家內存有3種不同的貨幣和法律體系，而各方卻都能互相配合、協調和合作，的確非凡。

然而，在香港特區成立25周年之際，我聽到不少商界和海外朋友卻擔心，作為香港穩定繁榮基石的一國兩制及高度自治，是否可以持續下去？海外媒體和評論的負面報道，亦令人誤會香港已失去了高度自治。

正好國家主席習近平早前親臨香港，在特區成立25周年暨特區第6屆政府就職典禮上發表了重要講話，再次確定一國兩制為好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

習派定心丸 一國兩制無期限

雖然沒有詳細說明香港在2047年後會如何，但我理解習主席的措辭，是有力地表明了國家對一國兩制原則的長期承諾。

中聯辦主任駱惠寧在之後的座談會上也提到，習近平的講話是一個里程碑，給香港派了一劑定心丸，增強港人和國際社會對一國兩制行穩致遠的信心。前行政長官梁振英表示，從講話中可見習主席重視香港，也反映了一國兩制並無期限，不存在2047年就是一國兩制的終點；不少重量級人物及資深政客也認為，一國兩制可延續下去。

當然，要享有一國兩制需符合一些條件。習近平指出了「4個必須」和「4點希望」，並強調25年的實踐讓我們得知，要深刻理解和準確把握一國兩制的實踐規律，才能確保一國兩制朝着正確方向行穩致遠；而「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

縱然習近平的講話已對一國兩制有明確表態，但仍有一些人士作出批評和抱有懷疑，特別是那些不甚熟悉中國政治、甚至不太懂中文的人士。

習近平的講話內容，經繙譯後或有所缺失，這些人認為，講話並沒有清楚表明一國兩制的實際期限，存有不確定性；在他們看來，有意圖把一國兩制延伸至2047年後亦不是一個保證。

但只要留意習近平也有提及，認同香港發揮連接內地與世界各地的重要橋樑和窗口作用，提到中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，包括我們自由開放的營商環境及普通法制度，尤其習主席表示支持香港保持普通法制度，這些其實都甚為重要。

香港市民大眾、商界領袖和國際社會，可以從習近平的講話中得到啟發，這可說是最清晰顯示一國兩制能跨越2047年的默許；習近平提到香港可保持原有的資本主義制度長期不變，享有高度自治權，相信亦令人更安心。

維持獨特體制 助國家更好發展

在過去25年，國際投資者和企業透過香港的門戶優勢，與內地進行良好合作。憑藉香港的特殊地位、司法獨立、市場經濟等特點，香港可作為企業進入內地市場的跳板，進一步發展業務。

一國兩制良好運作，並保持了香港的穩定和繁榮，更有助國家進一步融入全球市場，相信習主席的講話，可讓我們對香港的獨特體制在未來可以繼續長期維持，保持信心。我有信心，香港一方面可以保持自己的特色及資本主義制度，同時可幫助國家更好地發展。

▲ 一國兩制良好運作，保持了香港的穩定和繁榮，更有助國家進一步融入全球市場。（資料圖片）