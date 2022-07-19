贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」 政治版 2022/07/19 分享： 分享： 中學文憑試（DSE）明放榜，政界近日掀起一場風潮，以一人一字鼓勵考生，特首、高官及立法會議員都有參與，財政司司長陳茂波更親自到正生書院，為考生打氣。 這場贈字風，由教育局局長蔡若蓮帶起，連特首李家超亦早 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 2022/07/18 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 2022/07/16 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 2022/07/15 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 2022/07/14 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 李家超打好網絡戰 做好新媒體 2022/07/13 李家超打好網絡戰 做好新媒體 DSE 陳國基 李家超 陳茂波 林定國 卓永興 財政司