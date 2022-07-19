贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」

中學文憑試（DSE）明放榜，政界近日掀起一場風潮，以一人一字鼓勵考生，特首、高官及立法會議員都有參與，財政司司長陳茂波更親自到正生書院，為考生打氣。

這場贈字風，由教育局局長蔡若蓮帶起，連特首李家超亦早

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