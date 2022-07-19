無人機高速公路 英中部至東南空域 行政人員版 2022/07/19 分享： 分享： 無人機近年發展迅速，由軟件製造商Altitude Angel和英國電信（BT）提出的「無人機高速公路」方案，已獲英國政府批准，該計劃將由當地的中部地區連接至東南部，全長265公里。 方案名為 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 今日 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 2022/07/18 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀 2022/07/18 VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 2022/07/15 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 2022/07/15 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 科技行業 科技軟件 科技硬件 無人機 英國 軟件 導航