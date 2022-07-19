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無人機高速公路 英中部至東南空域

行政人員版 2022/07/19

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無人機近年發展迅速，由軟件製造商Altitude Angel和英國電信（BT）提出的「無人機高速公路」方案，已獲英國政府批准，該計劃將由當地的中部地區連接至東南部，全長265公里。

方案名為

...

欄名 : 科技新知

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