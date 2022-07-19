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新M2 MacBook 料今秋至明春登場

行政人員版 2022/07/19

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蘋果（Apple）在今年WWDC發表M2版MacBook Pro及MacBook Air後，或再有新MacBook產品推出。據彭博社記者Mark Gurman在專欄稱，蘋果的內部目標是在今年秋季至明年

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欄名 : 科技新知

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