新M2 MacBook 料今秋至明春登場 行政人員版 2022/07/19 分享： 分享： 蘋果（Apple）在今年WWDC發表M2版MacBook Pro及MacBook Air後，或再有新MacBook產品推出。據彭博社記者Mark Gurman在專欄稱，蘋果的內部目標是在今年秋季至明年 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 無人機高速公路 英中部至東南空域 今日 無人機高速公路 英中部至東南空域 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 2022/07/18 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀 2022/07/18 VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 2022/07/15 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 2022/07/15 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple 產品 處理器 M2 MacBook