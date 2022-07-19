11歲或以上 每日勿多於6茶匙 港聞版 2022/07/19 分享： 分享： 食油安全尤其重要，消委會指出，根據《中國居民膳食指南》建議，11歲或以上人士，每日烹調使用6茶匙食油，3歲或以下則4茶匙。理大學者教路，烘焗時食油變質風險較小，飽和脂肪酸高的食油適合高溫烹調。不過美國 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 外賣平台月費優惠 較原價更貴 購物網護膚品 部分貴官網2成 今日 購物網護膚品 部分貴官網2成 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 今日 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 你可能感興趣 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 01:00 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 01:00 外賣平台月費優惠 較原價更貴 購物網護膚品 部分貴官網2成 今日 01:00 購物網護膚品 部分貴官網2成 消委會 飲食資訊 化學 膽固醇