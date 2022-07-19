11歲或以上 每日勿多於6茶匙

食油安全尤其重要，消委會指出，根據《中國居民膳食指南》建議，11歲或以上人士，每日烹調使用6茶匙食油，3歲或以下則4茶匙。理大學者教路，烘焗時食油變質風險較小，飽和脂肪酸高的食油適合高溫烹調。不過美國

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