外賣平台月費優惠 較原價更貴 港聞版 2022/07/19 分享： 分享： 疫情下不少人會選擇外賣取代堂食，令外賣平台需求大增。消委會在本年首6個月已接獲522宗關於外賣平台的投訴個案，較往年同期384宗增36%。 消委會發現，有外賣平台推出月費計劃或會籍制度，聲稱有優惠，惟有 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 購物網護膚品 部分貴官網2成 今日 購物網護膚品 部分貴官網2成 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 今日 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 你可能感興趣 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 01:00 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 01:00 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 購物網護膚品 部分貴官網2成 今日 01:00 購物網護膚品 部分貴官網2成 外賣 消委會 黃鳳嫺