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外賣平台月費優惠 較原價更貴

港聞版 2022/07/19

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疫情下不少人會選擇外賣取代堂食，令外賣平台需求大增。消委會在本年首6個月已接獲522宗關於外賣平台的投訴個案，較往年同期384宗增36%。

消委會發現，有外賣平台推出月費計劃或會籍制度，聲稱有優惠，惟有

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外賣 消委會 黃鳳嫺

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