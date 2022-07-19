購物網護膚品 部分貴官網2成 港聞版 2022/07/19 分享： 分享： 消委會近年接獲有關網購護膚品投訴個案，由2019年115宗飈升至去年的227宗，而單在今年上半年已經接獲205宗投訴，消委會相信疫情下市民較多網購，令投訴個案趨升。 消委會檢視了46個護膚品牌官網及12 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 外賣平台月費優惠 較原價更貴 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 今日 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 你可能感興趣 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 01:00 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 01:00 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 01:00 外賣平台月費優惠 較原價更貴 消委會 網上購物 產品 護理