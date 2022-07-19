購物網護膚品 部分貴官網2成

消委會近年接獲有關網購護膚品投訴個案，由2019年115宗飈升至去年的227宗，而單在今年上半年已經接獲205宗投訴，消委會相信疫情下市民較多網購，令投訴個案趨升。

消委會檢視了46個護膚品牌官網及12

...