49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 港聞版 2022/07/19 分享： 分享： 小童眼睛容易受紫外綫侵害，消委會測試市面12款兒童太陽眼鏡，發現在透光均勻度、光學性能表現方面，全部樣本都符合標準；只有Vision Plus的一款兒童太陽眼鏡未能過濾所有紫外綫，未能達到全效保護。 同 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 外賣平台月費優惠 較原價更貴 購物網護膚品 部分貴官網2成 今日 購物網護膚品 部分貴官網2成 你可能感興趣 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 今日 01:00 6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 01:00 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 01:00 外賣平台月費優惠 較原價更貴 產品 品牌 消委會 迪卡儂