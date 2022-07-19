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49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban

港聞版 2022/07/19

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小童眼睛容易受紫外綫侵害，消委會測試市面12款兒童太陽眼鏡，發現在透光均勻度、光學性能表現方面，全部樣本都符合標準；只有Vision Plus的一款兒童太陽眼鏡未能過濾所有紫外綫，未能達到全效保護。

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