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6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」

御品皇花生油超標1倍 僅3款不含污染物

港聞版 2022/07/19

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烹調煮食都會用到食油，消委會測試市面50款食油，逾9成食油樣本驗出1種或以上的有害污染物；有近6成，即約29款驗出基因致癌物「環氧丙醇」，其中「御品皇」純正花生油更超出歐盟標準1倍。另外有2款食油驗出

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