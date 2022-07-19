6成食油 檢致癌物「環氧丙醇」 御品皇花生油超標1倍 僅3款不含污染物 港聞版 2022/07/19 分享： 分享： 烹調煮食都會用到食油，消委會測試市面50款食油，逾9成食油樣本驗出1種或以上的有害污染物；有近6成，即約29款驗出基因致癌物「環氧丙醇」，其中「御品皇」純正花生油更超出歐盟標準1倍。另外有2款食油驗出 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 外賣平台月費優惠 較原價更貴 購物網護膚品 部分貴官網2成 今日 購物網護膚品 部分貴官網2成 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 今日 49元兒童太陽鏡 媲美700元Ray-Ban 你可能感興趣 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 今日 01:00 11歲或以上 每日勿多於6茶匙 外賣平台月費優惠 較原價更貴 今日 01:00 外賣平台月費優惠 較原價更貴 購物網護膚品 部分貴官網2成 今日 01:00 購物網護膚品 部分貴官網2成 消委會 黃鳳嫺 致癌物 商品說明條例 塑化劑