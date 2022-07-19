烹調煮食都會用到食油，消委會測試市面50款食油，逾9成食油樣本驗出1種或以上的有害污染物；有近6成，即約29款驗出基因致癌物「環氧丙醇」，其中「御品皇」純正花生油更超出歐盟標準1倍。另外有2款食油驗出

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