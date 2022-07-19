WFH利員工創造力 倡靈活安排辦公室日數 行政人員版 2022/07/19 分享： 分享： 【本報訊】疫情爆發前，不少企業認為在家工作（WFH）會影響員工生產力。然而，隨着企業因應疫情實施在家工作後，反而對員工的創造力更加有利。 惟隨着疫情緩和，企業開始要求員工重回辦公室，有調查顯示，超過5成 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 全球遙距工作指數 星排第9亞洲居首 2022/07/18 全球遙距工作指數 星排第9亞洲居首 Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金 2022/07/15 Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金 畢業生實戰經驗 較學歷更重要 2022/07/14 畢業生實戰經驗 較學歷更重要 虛擬環境辦公 員工挫敗感升42% 2022/07/13 虛擬環境辦公 員工挫敗感升42% 美企提供更年期福利 冀減身心變化影響 2022/07/12 美企提供更年期福利 冀減身心變化影響 疫情 在家工作 彈性工作 新冠肺炎疫情 防疫措施