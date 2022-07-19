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WFH利員工創造力 倡靈活安排辦公室日數

行政人員版 2022/07/19

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【本報訊】疫情爆發前，不少企業認為在家工作（WFH）會影響員工生產力。然而，隨着企業因應疫情實施在家工作後，反而對員工的創造力更加有利。

惟隨着疫情緩和，企業開始要求員工重回辦公室，有調查顯示，超過5成

...

欄名 : Good Job Insight

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