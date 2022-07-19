渣打張挹凡：科技與人才 雙翼助推大灣區金融發展

金融發展離不開科技，在數碼經濟時代更是如此。從2007年在天津成立渣打（中國）科技營運有限公司（後改名為渣打環球商業服務有限公司），到2020年斥資超過4,000萬美元，在廣州建設渣打大灣區中心並註冊成立渣打環球商業服務（廣州）有限公司，渣打銀行始終重視科技創新。天津和廣州兩個營運中心，一南一北，承擔渣打集團的全球後台營運、技術解決方案、科技研發創新等功能，為渣打銀行的業務發展提供了強大支持。



「金融和科技始終是以人為本，以客戶需求為本。」渣打環球商業服務有限公司、渣打環球商業服務（廣州）有限公司首席執行官兼執行董事張挹凡接受《南方都市報》專訪時表示，面對粵港澳大灣區廣闊的發展前景，渣打環球商業服務中心將繼續立足於銀行營運和技術創新的融合，探索最新的金融科技，為打造大灣區金融生態圈，更好地滿足客戶需求作出積極的貢獻。

▲ 渣打環球商業服務有限公司、渣打環球商業服務（廣州）有限公司首席執行官兼執行董事張挹凡

與銀行業發展「同頻共振」



南都：渣打環球商業服務中心於2007年在天津成立。能否回顧一下當時設立的背景？中心目前發展現狀如何？

張挹凡：2007年4月，渣打銀行（中國）有限公司成為第一批本地法人化的國際銀行。同一年7月，我們在天津正式成立渣打（中國）科技營運有限公司。從公司名稱不難理解，我們的設立就是在科技和營運兩個方面支持渣打業務的發展，而這兩部分也是渣打全球科技和營運部的核心。2007年，對於渣打在中國的發展也是特別值得紀念的一年。



現在，我們在天津有2,500多名員工，其中700多名員工從事軟件開發、系統維護等科技解決方案。隨着銀行客戶習慣的變化和後台營運自動化的發展，愈來愈多的自動化流程和系統投入使用，中心的發展趨勢也是科技人員的佔比愈來愈高。目前，公司大部分的業務集中在內地與香港，約佔業務總量的70%至75%。我們還配合其他國家的業務發展，在符合當地監管合規的原則下慢慢將其營運服務納入天津的公司中，現在我們為包括中國內地和香港在內40多個市場的渣打銀行業務提供支持。



南都：粵港澳大灣區建設已成為重要國家戰略。2020年，渣打大灣區中心在廣州正式成立，該中心的定位是怎樣的？

張挹凡：我們設計和計劃渣打大灣區中心項目，最早要追溯到2018年初，珠三角地區一直是中國最有活力的區域之一，香港又是渣打最為熟悉的市場之一，我們可以感知國家層面大灣區的設立和推動，將給渣打帶來巨大的機遇和挑戰。



渣打大灣區中心是一個渣打不同業務單元的集合體，是一個能產生「1+1大於2」效應的聚集點。除了渣打環球商業服務（廣州）有限公司，渣打銀行廣州分行、財富管理支行都同時落戶大灣區中心。以前，銀行前、中、後台設置相對分散，客戶面對銀行前台客戶經理，如果遇到需要中台後台去配合的問題，就需要前台將問題反饋回來，內部再進行溝通，地緣的分散某種程度上增加了溝通成本。大灣區中心可以將前中後台設置在同一棟樓裏面，物理上有分割，職責上有分工，但是人離得卻很近，更方便我們支持銀行業務，方便銀行客戶經理更快捷地為客戶提供解決方案，提升用戶體驗。未來，我們將着重科技研發，如手機銀行、財富管理、企業銀行、跨境電商等方面的應用。這是渣打大灣區中心的發展方向。

▲ 渣打大灣區中心是一個渣打不同業務單元的集合體，是一個能產生「1+1大於2」效力的聚集點。

助力香港內地金融互聯互通



南都：你擁有超過30年的銀行業從業經驗。對於國內金融業的發展，有哪些印象深刻的節點？

張挹凡：改革開放、香港回歸都是重要的節點，我們可以看到和感受到兩地的交流給雙方帶來了巨大的改變。個人認為，QFII（合格境外機構投資者）、QDII（合格境內機構投資者）是國內金融開放最重要的節點。QFII、QDII開放之後，國內外金融互通真正開始了，資金無論是從國內出去還是從國外進來都更方便了，後面的港股通、滬股通、債券通都是沿用同樣的方向。總的來說，交流和互通是發展的我們所感受到變化和趨勢。



南都：助力香港與內地金融互聯互通方面，渣打環球有過哪些探索？取得怎樣的成果？

張挹凡：剛才有說到，渣打環球服務中心在天津的團隊目前已經服務渣打銀行香港的很多營運業務，而新設立的廣州中心更是以支持香港業務為主，特別是一些對粵語為主的服務項目。



值得一說的是去年推出的跨境理財通。作為為渣打銀行中國內地和香港提供技術和後台營運服務的渣打環球服務中心，為保證這一項目順利上綫，在2020年底就以加入項目組着手準備。環球服務中心零售銀行業務部個人業務服務組積極地參與項目討論，並就業務特點完成多次系統和流程測試。2021年10月19日，環球服務中心零售銀行業務部個人業務服務組接到指令並順利完成第一筆南向通和北向通的交易申請。



南都：您對未來香港、內地金融發展有甚麽期待？

張挹凡：回歸以來，港澳和內地進一步深化互聯互通。香港作為國際金融中心，擁有完善的金融監管體系。利用香港固有的優勢，在回歸後香港積極發展成為全球最大的離岸人民幣中心。在去年10月開通的跨境理財通，更有利於鞏固大灣區在全球離岸人民幣業務的樞紐地位、強化國際資產管理中心定位。期待日後能進一步提升跨境交易的便捷性，比如擴大跨境理財通、合格境內機構投資者（QDII）的投資範圍，進而推動資金與實體經濟相結合，助力經濟轉型，支持企業科技創新，強化大灣區綠色金融中心地位。



科技賦能金融業務創新



南都：在你深耕的金融科技領域，感受到最大的變化是甚麽？

張挹凡：一是體系的轉換，從流程主導的體系慢慢轉換成信息主導的體系。現在金融業發展到數據管理的層面，如何用好數據幫助客戶更好管理財富，給客戶更好的體驗，是金融科技板塊的一個方向。另一個是綫上綫下結合。傳統意義上的銀行業務一定要與客戶面對面辦理，隨着科技的進步，加上這幾年新冠疫情的常態化，我們意識到很多事情綫上也可以做。渣打在香港、新加坡各投資了虛擬銀行，探索如何將綫上與綫下結合、科技跟商業結合。



南都：你如何理解金融和科技的關系？未來有甚麽新趨勢、新技術？

張挹凡：金融和科技始終是以人為本，以客戶需求為本。科技在金融的行業的應用，也是為了滿足和更好地實現客戶需求。大灣區市場對科技非常敏感，這裏的很多行業，比如跨境電商對金融業有着不同的要求。想要為客戶提供更好的體驗，想要在市場上取得更快發展，技術和創新是我們必須要重點強化的。



今年5月，我們在渣打大灣區中心設立的axess labs創新實驗室，將通過與金融科技夥伴的合作，推動銀行業的技術創新，為渣打加快推出尖端金融技術及創新金融產品賦能。另外，我們還通過與金融科技夥伴的合作，以及黑客馬拉松等活動，參與並推動銀行業的技術創新。我們也會繼續探索最新的金融科技，包括區塊鏈、擴增實境、虛擬實境和機械人技術等在渣打的應用。

▲ 渣打大灣區中心axess labs創新實驗室通過與金融科技夥伴的合作，推動銀行業的技術創新。

南都：香港的金融、科技優勢明顯，你覺得應該如何發揮香港自身優勢，與大灣區城市協同發展？

張挹凡：香港是國際金融中心，金融人才儲備是香港的突出優勢之一。成立大灣區中心後，我們計劃將香港中高層的金融業人才引進來。我們參與了香港的「青年就業計劃」，現在中心部分同事就是來自這個計劃，分別支持我們後台運營、分行的工作。我們希望在大灣區吸引並培養紮根本地、聯通灣區、放眼世界的金融人才。渣打大灣區中心之所以落戶廣州，原因之一是廣州可以滿足我們的對金融人才的需要。目前，我們在大灣區招聘正在進行中，預計到2023年渣打大灣區中心的員工就將超過1,600人。



在大灣區發展的背景下，我認為香港的科技發展會迎來更大機遇。粵港澳大灣區有超過7,000萬人口，可以為香港的科技落地提供更廣闊更優質的應用場景。



撰文：南方都市報、N視頻記者 夏嘉雯 實習生 周曉丹

攝影：南方都市報、N視頻記者 鍾銳鈞

編輯：香港經濟日報專輯組