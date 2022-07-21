首個下白泥植竹造林計劃　修復棄置農地　碳匯及保護生態

海洋佔了地球四分之三的面積，海洋的潔淨對海洋生態及人類身心健康十分重要。可惜的是，人類每年將超過1,100萬噸的塑膠垃圾倒入海洋，相等於每分鐘就將一輛垃圾車的塑膠傾進大海。加上近年新型冠狀病毒疫情，令即棄塑膠製品及個人防護裝備等即棄醫療用品需求倍增，導致原本已不受控的塑膠垃圾情況進一步惡化，對海洋生態及人類造成重大威脅！



保育馬蹄蟹天堂



有見及此，致力海洋保護的註冊慈善機構海塑基金會就於下白泥展開「富竹計劃」。選扯下白泥的原因，不單因為該處是觀賞日落的旅遊點，更因為當地是香港一個重要的生物多樣性地區。而被稱為「海洋十寶」的馬蹄蟹（或稱鱟），正正居住在下白泥，並喜歡在這裡繁殖和生長。可惜的是由於鄰近環境遭受過度施肥、土壤沖蝕及洪水暴發等威脅令馬蹄蟹的棲息地被破壞，引致近七成幼年馬蹄蟹死亡，嚴重影響海洋食物鏈。加上附近又有不少化肥和工業活動，所產生的重金屬和塑料污染物，嚴重污染當地的土壤，這些污染物隨年月累積，再由雨水沖刷經沿海地區水道流入大海，造成海水污染。

▲ 海塑基金會與村民自2019年已開始於下白泥一帶進行淨灘，土地及生態復育，以行動緩解氣候變化 。

盼富竹計劃 改善生態環境



受下白泥一帶污染問題影響的下白泥村村長鄭偉君先生表示：「我們鄰近堆填區，附近囤積大量垃圾，相信富竹計劃的竹子可以改善周邊景觀及增加氧排放，同時改善整條村的生態和居住環境。」透過「富竹計劃」海塑基金會將與社區團體「文化動力慈善基金」、鄉村社區及專家合作，致力透過種植竹子來修復下白泥的廢棄農田和恢復當地生態環境，保護生物多樣性，及防止廢棄農地進一步造成水土流失。



全港首個植竹林計劃



「富竹計劃」為全港首個植竹造林計劃，在企業贊助及支持下，透過多方協作，在科學、生活文化、本地經濟等方面，共同緩減氣候變化帶來的影響。計劃作為基金會2022年的重點項目，積極聯繫社區力量包括商界團體、發展商、沿海地區居民和民間組織等，一同努力應對氣候變化。海塑基金會視「以行動緩解氣候變化」為重任，並會全力促進跨世代的參與和聯繫，實現共同的抱負。

▲ 「富竹計劃」 以種植本地竹修復被荒廢的沿海農地 。 項目負責人廖博士稱計劃透過凝聚企業、 社區及非牟利組織的力量， 共同應對氣候變化的影響。

種植竹子不單給予農地可持續發展的可能，竹林亦可形成天然屏障，阻止來自陸地的塑膠廢物經過雨水和強風沖刷進入大海，從而有助保護海洋。海塑基金會高級可持續發展事務經理廖雅瑩博士表示：「我們選用用途最廣泛的可持續材料之一的毛竹來修復棄置農地，它可以在一段時間內有效地積累土壤中的重金屬污染，有助於清理土壤、空氣和河流中的有害污染物。富竹計劃是本地的重要倡議，希望透過鼓勵社會各界的參與，為環保作出貢獻，竹林的日常維護亦能夠提供就業機會，貢獻經濟。衷心感謝下白泥村長及村民的參與和支持，憑着他們對地區的認知和多年來的農耕生活經驗，相信此項目能有效地修復香港家園。」



新自然的鑰匙



竹子對植樹造林、氣候變化和環境可持續性有着重大的影響。毛竹具有足夠長的壽命以使其能重新生長，是理想的可持續材料。成熟的竹稈可被選擇性地定期收割，同時讓地下的根莖不受破壞，繼續生長。因此，與木本植物相比，管理良好的竹林在收穫後造成水土流失的破壞較少。堅固的成熟竹稈可成為木材、混凝土和鋼材等建築材料的耐用替代品，竹的其他部分亦可製造一系列具有中短壽命的產品，例如紡織品、紙張和消費品。此外，一些竹製品在使用後能被回收再造成新產品，這亦有助發展生物基質材料的循環經濟。

▲ 毛竹屬於香港原生物種，非常粗生，整個生命週期的碳滙量十分可觀。

竹子的環保力量



另外，毛竹能適應不同生長環境，比較容易培植和生長。作為具有自我修復能力的植物，毛竹的生長可以積累土壤中的重金屬轉化成自己的一部份。由此可見毛竹可以在高度壓力的環境中生長，並有助於清理土壤、空氣和河流中的有害污染物，包括如重金屬（即砷、鎘、鉛和汞）。



竹子本身亦是巨大的碳庫，一項由國際竹藤組織進行的研究估計，一公頃的竹子及相關之產種植區可在60年內儲存306噸碳，而杉木只可儲存178噸碳。竹子強大的碳滙能力對於減緩全球變暖化極為重要。竹子可被製造成各種可重複使用和耐用的產品，其產品的整個生命週期的碳滙量亦有助於全循環的、以生物為基礎的經濟。



研究更顯示管理得宜和定期採伐的竹林比天然的竹林更能有效地進行碳滙。此外，管理適當的竹林比迅速生長的熱帶樹木具有更強的碳滙能力。竹子因而為應對環境污染和氣候變化引起的問題提供了廣泛的潛在解決方案，同時也有助於發展氣候變化適應力和人民生計，這對居住在香港西北沿海地區的居民尤為重要。



(特約)