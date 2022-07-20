朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單

夏日炎炎，吃慣太濃味的美食，偶爾也想健康一點，換換新口味。香港朗廷酒店內的餐廳The Food Gallery，由即日起推出全新餐單，主張少糖、少油及少鹽，不添加人工香料同時，亦不減食物的美味程度，集

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