朗廷酒店The Food Gallery 全新少油鹽糖健康蓋飯餐單 副刊版 2022/07/20 分享： 分享： 夏日炎炎，吃慣太濃味的美食，偶爾也想健康一點，換換新口味。香港朗廷酒店內的餐廳The Food Gallery，由即日起推出全新餐單，主張少糖、少油及少鹽，不添加人工香料同時，亦不減食物的美味程度，集 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 2022/07/18 大樹先生的家重新開幕 動靜皆宜親子玩樂新體驗 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 2022/07/18 中環街市I-O-N Cafe Bar 下午茶 + 咖啡體驗工作坊 BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽 2022/07/18 BABY MIRROR登陸時代廣場 期間限定店+大型打卡展覽 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 2022/07/16 The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 2022/07/14 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 香港 餐廳 美食 菜式 尖沙咀 素食 墨西哥 芝士