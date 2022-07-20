飲食從來都是生存至健康生活的重要話題，從食物金字塔的五穀為基礎的觀點，或素食為上，或近年風靡一時的生酮飲食法，排山倒海的正反兩面觀點反覆支持或推翻昨天的觀點。近年生酮飲食似有後起之秀氣勢，究竟其主要觀點是甚麼？具體可行方法如何？

傳統飲食視碳水化合物為主食來源，每日進食以米飯、麵包、麵為主，加上豆製品或水果中的糖份成分，碳水化合物的攝入熱量高達總熱量5成。近代研究批評高碳水化合物飲食與代謝綜合症關係密不可分，懷疑會引致中央肥胖及糖尿病等疾病，故此與低糖有關的飲食產品及習慣更是受重視。

生酮飲食引導細胞進行截然不同的能量代謝路徑，同時由於低糖飲食，更改善身體對胰島素的敏感度，亦誘使身體使用及消耗脂肪型式的能量儲備。

生酮飲食顛覆近代的飲食信仰，提出倒金字塔的論點，只進食極小量碳水化合物食物，主要能量來源以高脂及蛋白食物為主，其比例更達1:6:8比例。飲食亦要求戒食大部分水果及豆類製品，以免攝取當中糖份，惟可進食莓類水果如藍莓或士多啤梨等。

若嫌戒食飯麵致飽肚感不足，可選購以椰菜花製成的代米產品，或自行以蔬菜製作，以菜花代替白飯入饌；或厭倦代米煮食花款不足，可以翠玉瓜或紅蘿蔔以螺旋刨刨出長條，用蔬菜絲替代麵和意粉煮食，色香味俱全。

即使生酮飲食提倡高蛋白及高脂飲食，亦應選擇安全的蛋白來源及健康的烹調方法，例如不吃加工精製肉類或煎炸食物，例如燒烤紅肉。參考地中海飲食模式，可選魚或無激素的家禽；油以不飽和脂肪初榨橄欖油為宜。

生酮飲食具體重管理及促進健康的巨大潛能，但亦非所有人皆合適，例如胰島素分泌不足又高血糖人士，則不合生酮飲食法。此外，若腎功能欠佳或癌症患者，亦應由醫療人員或營養師監察下才進行轉食步驟。

▲ 拆解生酮飲食