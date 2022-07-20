暴漲暴跌 加密貨幣價值會清零嗎？

由於穩定幣TerraUSD（UST）和LUNA的崩潰，其所謂的資產可說歸結為零，亦導致了整個加密貨幣崩盤的連鎖反應，比特幣的價格也由2021年11月的每枚68,990美元，至上月下跌到每枚17,630美元，下跌幅度達75%；如果這種情況發生在傳統的金融市場，豈能不引發嚴重的金融危機？幸而，盡管加密貨幣已經走過13年，但仍是一個小眾市場，主要只是少數密碼朋克（cypherpunk）們參與的市場，參與這個市場的大眾還是十分有限的，因此其風險也不會溢出到傳統的金融市場。

比特幣9成交易量 無關實體經濟

不過，現在市場所關心的問題是，加密貨幣的又一次崩盤，其價值最後會否也歸零？從第一枚比特幣出現至今已經13年，不僅其價格暴漲暴跌成為一種常態，而且也有研究表明，比特幣在區塊鏈上90%的交易量，與具有實際的經濟活動沒有關係，絕大多數交易都是出於交易本身，以及完全為了投機。

從2015年開始，75%的比特幣交易量，與交易所或類似交易所的實體有關，例如在綫錢包、場外交易櫃枱和大型機構交易商；相比之下，其他與實際活動有關的交易，僅佔總交易量很小部分，例如非法交易、詐騙和賭博交易量，合計不到3%，礦工挖礦的交易量所佔的比例甚至更小。

因此，加密貨幣不僅因其暴漲暴跌，無法承擔一般法定貨幣的基本貨幣職能，更因其交易基本上與實際經濟活動無關，如此加密貨幣自然無法顯現出其社會價值。

就目前的情況看，之所以有人認為加密貨幣具有優越性，在於認為它解決了數十年來互聯網上的一個難題，即如何創造一種如日常生活中現金般的支付工具，可以在網絡上廣泛使用，或確定一種如現金般的網絡世界信用關係。這種以區塊鏈為底層技術的加密貨幣，能夠去中心化、匿名、安全、即時、公平透明、點對點、智能化地交易，以算法信用代替社會信用，從而建立一種與傳統法幣世界並行的網絡世界貨幣體系。去中心化和算法信用是加密貨幣的核心及優勢，所以現時很多研究及產品的設計，都圍繞着這些優勢而進行。

去中心化 是優勢也是缺陷

其實，與傳統法幣相比，加密貨幣的去中心化及算法信用，既是其所稱的技術優勢，也是其不能行使現代貨幣職能、並形成社會共識的缺陷，因為加密貨幣去中心化的實質，就是並非由國家的中央銀行發行，而是由私人發行；實際上，加密貨幣的去中心化，是其設定算法內的去中心化（即發行之後），但算法背後則完全是中心化的（即加密貨幣發行、發行收益的初始分配、算法規則的制定及修改等）。

如果加密貨幣能夠與法幣對價，能夠低成本甚至無成本獲得收益，那麼密碼朋克們就可輕易地通過算法發行加密貨幣，加密貨幣就會蜂擁而出，這就是加密貨幣群在極短時間內就長成一頭巨獸的原因所在。就流通中的加密貨幣來說，在2013年時只有7種，到2017年7月增至1,600種，而根據CoinMarketCap網站紀錄，去年5月底流通中的加密貨幣則上升到10,039種；排除詐騙或騙局的加密貨幣項目後，還有5,305種在其列表統計。

如果誰都可以輕易地通過算法發行貨幣，那麼這樣的加密貨幣能夠有多少價值？所謂比特幣發行量有限，只是一種神話。

持有者礦工集中 易操控價格

而且，不僅加密貨幣的發行是個人中心化的，而且其所有權及運行過程，都顯示為完全的中心化。有研究表明，自2014年以來，中介機構持有的比特幣餘額，一直在穩步增加，至2020年底，中介機構持有比特幣達550萬，約佔流通中的比特幣三分之一；相比之下，至2020年底，個人投資者集體控制850萬比特幣，但個人持幣是高度集中的，即前1,000名投資者控制約300萬比特幣，前10,000名投資者持有約500萬比特幣；比特幣挖礦能力也高度集中，並且在過去5年中一直如此。前10%的礦工頭控制着90%的礦工，只有0.1%（約50名礦工）控制着接近50%的挖礦能力。

另外，比特幣的交易基本上是在非規範的加密貨幣交易所進行。以最大的暗網市場之一Hydra Market為例，與Hydra Market用戶直接互動交易量最大的實體，是非規範交易所，包括全球最大的兩家交易所幣安（Binance）和火幣網（Huobi）；一旦相關流量到達這些交易所，它們會與其他流量混合，並變得幾乎無法追蹤，因此之後可以發送到任何地方，甚至可以發送到執行規範的交易所，足見這些交易所對比特幣中心化交易操縱的程度。

由於這樣的中心化，無論是佔比過高的加密貨幣持有者，還是少數礦工頭及非規範加密貨幣交易所，要操縱加密貨幣的交易及價格，是易如反掌的事情，這也是比特幣暴漲暴跌最重要的根源。

私人信用無限擴張 衝擊金融體系

由此可見，當前市場流行的加密貨幣，表面上是以全新的區塊鏈為底層技術來設計、一種去中心化、匿名、點對點的網上交易支付現金系統，以此賦予加密貨幣合法性的貨幣共識，並能夠簡單地與法幣對價；但實際上，不僅區塊鏈技術背後是一個完全中心化的機制，而且是以個人承諾或算法信用代替市場信用，如此加密貨幣就可能輕易地突破嚴格的金融准入，低成本甚至無成本地自由發行加密貨幣，一本萬利。

這種無限的私人信用擴張，不僅是一種對社會財富的嚴重掠奪，也將全面衝擊現有的金融市場及貨幣體系、衝擊政府的貨幣政策，引發金融市場危機。因此，當加密貨幣與實際經濟活動基本無關，但其發行會對社會經濟帶來嚴重的負面影響時，任何一個現代國家都不會允許這種情況發生的；實際上，中國金融監管當局是這樣做了，估計其他國家金融監管當局也會是如此。在這種情況下，如果加密貨幣不能夠有新突破及發展，其價值歸零的日子也不遠了。

▲ 加密貨幣不僅因其暴漲暴跌，無法承擔一般法定貨幣的基本貨幣職能，更因其交易基本上與實際經濟活動無關，如此自然無法顯現出其社會價值。（路透社資料圖片）