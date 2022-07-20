加強「官產學研」合作 強化創科中心

「十四五」規劃中指明，香港要發展國際創科中心，在本港七一回歸25周年之際，國家主席習近平在港的行程，更精心挑選到科學園視察，反映中央對於本港今後創科發展，抱有極高的期望。

紡織製衣界 研發成果揚威海外

筆者認為，香港紡織及製衣界有完整的產業鏈，若連結大灣區的優勢，科研成果更容易轉化為商品，建立以至鞏固本港創科產業的地位。

多年來，本港紡織及製衣業界的研發成果揚威海外，例如理大時裝及紡織學院、納米及先進材料研發院（NAMI）每年推出很多創新研究，屢獲殊榮。最近，香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）於「2022年日內瓦國際發明展」9項參賽項目奪得3個金獎及6個銀獎，金獎項目包括新的3D針織打印技術、乳癌康復者胸圍、利用皮革廢料再造的生物基皮革。

在疫情下，紡織及製衣界的科研亦發揮了支援抗疫的作用，我們向抗疫的士、超市等前綫員工派發業界自家研發的「殺病毒手套」，而特區政府的可重用口罩是由HKRITA負責研發的，足見業界在科技研發的發揮空間很大。

創新科技成果要落地，必須有工業生產的配合，但香港科研成果很多時候停留在實驗室，轉化為商品時遇上困難。

筆者一直倡議「官產研學」，本港紡織及製衣界的根基深厚，除了有出色的科研機構及院校，也擅長與外國客戶溝通。香港作為企業總部，專門做基礎研究、融資和市場推廣，至於大灣區各城市亦可優勢互補，由深圳負責將科研成果轉化為商品，東莞進行量化生產，再面向大灣區、全國、東盟市場。

吸龍頭企業落戶 形成產業集群

目前，國內多家大型服飾品牌，包括安踏、李寧、361度、特步等企業，在香港上市及營運，有潛力成為香港科研成果的促進者、應用者、推廣者。特區政府應該提供誘因，吸引龍頭企業落戶香港進行科研、再應用到產品之上，作大規模量產，推銷至全國及海外，慢慢便可以形成產業集群。

香港銳意發展國際科技創新中心，但立法會研究報告顯示，香港2020年的研發活動總開支佔GDP比例少於1%，而且大部分是政府主導，數字在大灣區排尾二，遠落後於深圳的5.46%。

扶持新興產業 促港經濟多元化

以色列的創新科技產業世界知名，筆者曾經去當地考察，幾乎是每個行業、每間企業都思考研究及應用創新科技。特區政府應借鏡當地，帶頭營造「人人創新」的氛圍，鼓勵工商界和年輕人加大投入創科。另外，內地的做法亦值得參考，今年政府工作報告提到「減費退稅」達到2.5萬億元，不但成功減輕企業的負擔，更加令企業在科研方面可以更進取、更大膽地投放資源。

習近平主席在七一重要講話中，提到「把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」。

換言之，特區政府必要時應採取果斷措施，大刀闊斧扶持新興優勢產業，亦惟有將傳統產業結合創科，促進香港經濟更多元化，才能讓香港青年有更多出路，加強融入大灣區。

筆者有信心，在新一屆政府的領導下，「官產學研」會加強合作，創科和工業會結合得更緊密、更順暢，為香港發展成國際創科中心共同努力，更好貢獻國家所需。

▲ 港府應提供誘因，吸引龍頭企業落戶香港做科研、再應用到產品之上，並作大規模量產，推銷至全國及海外，慢慢便可形成產業集群。（資料圖片）