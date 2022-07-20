葉劉：李家超肯聽意見 開會較寬鬆 政治版 2022/07/20 分享： 分享： 特首李家超上場逾半月，不時有人將其與前特首林鄭月娥比較。 行會召集人葉劉淑儀似乎較欣賞李家超，昨日公開大讚對方較肯聽意見，又說與其開會氣氛較寬鬆。 葉劉兩度獲委任為行會非官守成員，今年更升級做召集人。先後 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」 2022/07/19 贈字勉考生 陳國基寫「心」陳茂波留「恆」 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 2022/07/18 林鄭現身英國？ 知情者：前晚沙田巧遇 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 2022/07/16 習7.1講話精神 夏寶龍下周一京主講 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 2022/07/15 曾參加前廳交流會 黃國快測陽性 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 2022/07/14 前廳交流會 議員笑言似「極速約會」 政治 葉劉淑儀 林鄭月娥 李家超 辭職 中聯辦 電台節目 特首辦