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葉劉：李家超肯聽意見 開會較寬鬆

政治版 2022/07/20

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特首李家超上場逾半月，不時有人將其與前特首林鄭月娥比較。

行會召集人葉劉淑儀似乎較欣賞李家超，昨日公開大讚對方較肯聽意見，又說與其開會氣氛較寬鬆。

葉劉兩度獲委任為行會非官守成員，今年更升級做召集人。先後

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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