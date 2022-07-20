香港迪士尼推家庭友善工作間 新增3星期親子假

雙職家長唔易做，黛安聽聞，香港迪士尼為咗令演藝人員平衡工作和家庭生活，今個月開始優化侍產假或育兒假及親子假等安排，同居伴侶亦列入公司政策中「家庭成員」嘅定義，享有相關育兒假；今年下半年更會為合資格演藝人員提供最多2日有薪假作為「充電日」！公關姊妹話，最新嘅侍產假福利將由新設嘅育兒假涵蓋，假期由5日增至3星期，並擴展至領養小孩及繼親等情況。每當有18歲以下子女新加入演藝人員嘅家庭，同事都可於原有產假或育兒假福利上，再喺首年額外獲3星期親子假啊。

香港迪士尼樂園度假區人力資源副總裁陳慧娟話︰「我哋致力推行家庭友善工作間，今次新增假期都係百分百全薪，適用於前綫及後勤全職同事，喺服務業界實屬較罕見嘅福利政策。」

任職香港迪士尼餐飲部嘅阿Ken和Daisy，喺酒店餐廳一同工作，已一齊走過10個年頭。Daisy剛誕下第二個寶寶，阿Ken可以放合共6星期育兒假及親子假，佢大讚公司優化福利政策，令佢有更多時間照顧家庭，太太亦可充分休息。

喺銷售部工作嘅Kona，將於10月迎接第3個小生命，佢好高興公司優化親子假等福利，令佢有更多時間陪子女。

本文轉載自《晴報》

▲ 育兒假及親子假讓Ken可以為太太分擔家事

▲ 6年抱3的Kona，很高興公司優化親子假福利。

▲ Daisy和孩子