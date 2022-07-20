美擬限制獲補貼芯片商 對華投資 中國版 2022/07/20 分享： 分享： 美國參議院當地時間周二（19日）將表決芯片補助法案，白宮表示，支持透過立法建立強大「護欄」，限制獲得美國政府資金補助的芯片製造商對中國的投資。 白宮新聞秘書皮埃（Karine Pierre）周一（18日 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 耶倫籲韓深化貿易關係 減對華依賴 今日 耶倫籲韓深化貿易關係 減對華依賴 中歐高層對話 同意經貿務實合作 今日 中歐高層對話 同意經貿務實合作 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 今日 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 你可能感興趣 耶倫籲韓深化貿易關係 減對華依賴 今日 01:00 耶倫籲韓深化貿易關係 減對華依賴 中歐高層對話 同意經貿務實合作 今日 01:00 中歐高層對話 同意經貿務實合作 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 今日 01:00 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 美國參議院 補貼 中美貿易戰 中美關係 晶片 英特爾（Intel，美：INTC） 美元