美擬限制獲補貼芯片商 對華投資

美國參議院當地時間周二（19日）將表決芯片補助法案，白宮表示，支持透過立法建立強大「護欄」，限制獲得美國政府資金補助的芯片製造商對中國的投資。

白宮新聞秘書皮埃（Karine Pierre）周一（18日

...