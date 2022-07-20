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美擬限制獲補貼芯片商 對華投資

中國版 2022/07/20

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美國參議院當地時間周二（19日）將表決芯片補助法案，白宮表示，支持透過立法建立強大「護欄」，限制獲得美國政府資金補助的芯片製造商對中國的投資。

白宮新聞秘書皮埃（Karine Pierre）周一（18日

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