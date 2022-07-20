耶倫籲韓深化貿易關係 減對華依賴 促加入芯片四方聯盟 京批美脅逼外交 中國版 2022/07/20 分享： 分享： 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）展開訪問南韓行程，她昨日（19日）在首爾的演講中，呼籲美國盟友加強貿易關係，強化供應鏈以抗衡中國。另據韓媒消息，美國敦促韓方，8月底前答覆是否加入芯片四方聯 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 美擬限制獲補貼芯片商 對華投資 今日 美擬限制獲補貼芯片商 對華投資 中歐高層對話 同意經貿務實合作 今日 中歐高層對話 同意經貿務實合作 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 今日 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 你可能感興趣 美擬限制獲補貼芯片商 對華投資 今日 01:00 美擬限制獲補貼芯片商 對華投資 中歐高層對話 同意經貿務實合作 今日 01:00 中歐高層對話 同意經貿務實合作 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 今日 01:00 中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元 中美關係 中美貿易戰 外交 耶倫 劉鶴 趙立堅 晶片 貿易