美國財政部長耶倫（Janet Yellen）展開訪問南韓行程，她昨日（19日）在首爾的演講中，呼籲美國盟友加強貿易關係，強化供應鏈以抗衡中國。另據韓媒消息，美國敦促韓方，8月底前答覆是否加入芯片四方聯

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