  • 30°C
香港時間 : 2022720日 (三) 02:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

耶倫籲韓深化貿易關係 減對華依賴

促加入芯片四方聯盟 京批美脅逼外交

中國版 2022/07/20

分享：

分享：

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）展開訪問南韓行程，她昨日（19日）在首爾的演講中，呼籲美國盟友加強貿易關係，強化供應鏈以抗衡中國。另據韓媒消息，美國敦促韓方，8月底前答覆是否加入芯片四方聯

...

相關文章

美擬限制獲補貼芯片商 對華投資
今日
美擬限制獲補貼芯片商 對華投資
中歐高層對話 同意經貿務實合作
今日
中歐高層對話 同意經貿務實合作
中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元
今日
中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元

你可能感興趣

美擬限制獲補貼芯片商 對華投資
今日 01:00
美擬限制獲補貼芯片商 對華投資
中歐高層對話 同意經貿務實合作
今日 01:00
中歐高層對話 同意經貿務實合作
中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元
今日 01:00
中國續沽美債 持倉跌穿1萬億美元
中美關係 中美貿易戰 外交 耶倫 劉鶴 趙立堅 晶片 貿易

下一篇文章

美擬限制獲補貼芯片商 對華投資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？