170宗申成績評估 12科次獲評5級

第5波疫情下，考評局今年共收到170宗考生因病缺席，申請成績評估，比去年增27%，當中121宗申請評審整科成績，有12個科次獲評為5級。另外，考評局錄得1宗作弊個案，涉事考生在考試期間以電話上網查閱考

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