170宗申成績評估 12科次獲評5級 港聞版 2022/07/20 分享： 分享： 第5波疫情下，考評局今年共收到170宗考生因病缺席，申請成績評估，比去年增27%，當中121宗申請評審整科成績，有12個科次獲評為5級。另外，考評局錄得1宗作弊個案，涉事考生在考試期間以電話上網查閱考 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 今日 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 今日 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 今日 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 你可能感興趣 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 今日 01:00 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 今日 01:00 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 今日 01:00 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 DSE 科目 疫情 學校