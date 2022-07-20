首推遙距閱卷系統 600評核員試用

因應本港疫情，考評局今年首次推行遙距閱卷系統，600名閱卷員試用。另外，內地港人子弟學校最快2024年可讓考生原校應考DSE，考評局除大灣區學校，也收到更遠地區的內地學校查詢，有關當局仍在商討考試安排

...