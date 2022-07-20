首推遙距閱卷系統 600評核員試用 港聞版 2022/07/20 分享： 分享： 因應本港疫情，考評局今年首次推行遙距閱卷系統，600名閱卷員試用。另外，內地港人子弟學校最快2024年可讓考生原校應考DSE，考評局除大灣區學校，也收到更遠地區的內地學校查詢，有關當局仍在商討考試安排 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 今日 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 170宗申成績評估 12科次獲評5級 今日 170宗申成績評估 12科次獲評5級 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 今日 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 你可能感興趣 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 今日 01:00 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 170宗申成績評估 12科次獲評5級 今日 01:00 170宗申成績評估 12科次獲評5級 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 今日 01:00 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 DSE 大灣區