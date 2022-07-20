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蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生

港聞版 2022/07/20

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今屆文憑試考生整個高中階段皆受疫情影響，壓力亦增加，學友社過去4日接獲235名考生或家長求助，3成表示在放榜前夕感徬徨。教育局局長蔡若蓮發起的「一人一字勉考生」網上運動，獲多名學界以至政界人士響應，在

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