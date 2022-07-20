蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 港聞版 2022/07/20 分享： 分享： 今屆文憑試考生整個高中階段皆受疫情影響，壓力亦增加，學友社過去4日接獲235名考生或家長求助，3成表示在放榜前夕感徬徨。教育局局長蔡若蓮發起的「一人一字勉考生」網上運動，獲多名學界以至政界人士響應，在 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 今日 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 170宗申成績評估 12科次獲評5級 今日 170宗申成績評估 12科次獲評5級 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 今日 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 你可能感興趣 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 今日 01:00 DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 170宗申成績評估 12科次獲評5級 今日 01:00 170宗申成績評估 12科次獲評5級 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 今日 01:00 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 社交平台 Facebook 教育局 蔡若蓮