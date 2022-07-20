DSE誕8狀元 平均1.33人爭1大學位 4人膺16星「超級狀元」 多去年1人 港聞版 2022/07/20 分享： 分享： 中學文憑試（DSE）今日放榜，考評局公布今年共誕下8名考獲7科5**「狀元」，當中4人更膺16星「超級狀元」，比去年多1人。 而今年41.9%日校考生、即17,269人考獲「33222」升讀八大最低門檻 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 170宗申成績評估 12科次獲評5級 今日 170宗申成績評估 12科次獲評5級 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 今日 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 今日 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 你可能感興趣 170宗申成績評估 12科次獲評5級 今日 01:00 170宗申成績評估 12科次獲評5級 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 今日 01:00 首推遙距閱卷系統 600評核員試用 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 今日 01:00 蔡若蓮發起「一人一字」 百花齊放勉考生 DSE