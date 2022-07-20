中學文憑試（DSE）今日放榜，考評局公布今年共誕下8名考獲7科5**「狀元」，當中4人更膺16星「超級狀元」，比去年多1人。

而今年41.9%日校考生、即17,269人考獲「33222」升讀八大最低門檻

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