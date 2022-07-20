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疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9%

行政人員版 2022/07/20

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受疫情加上經濟不穩的影響，對全球手機市場造成衝擊。據研究機構Canalys最新數據顯示，2022年第二季全球手機出貨量比去年同期下跌9%，需求減少為主因。

Canalys研究分析師Runar Bjø

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欄名 : 科技新知

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