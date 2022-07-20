疫情影響手機需求 次季全球出貨量跌9% 行政人員版 2022/07/20 分享： 分享： 受疫情加上經濟不穩的影響，對全球手機市場造成衝擊。據研究機構Canalys最新數據顯示，2022年第二季全球手機出貨量比去年同期下跌9%，需求減少為主因。 Canalys研究分析師Runar Bjø ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 今日 Google地圖測新功能 按引擎制定導航路綫 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 2022/07/19 新M2 MacBook 料今秋至明春登場 無人機高速公路 英中部至東南空域 2022/07/19 無人機高速公路 英中部至東南空域 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 2022/07/18 Chrome OS Flex 提高舊電腦流暢度 VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀 2022/07/18 VR鏡治恐懼症 6周減75%徵狀 疫情 智能手機 Samsung