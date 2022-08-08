創科開新篇　科技園20年冀帶動未來經濟多元發展

創新科技發展是環球經濟發展的動力，也是香港經濟發展的重要方向。在香港特別行政區成立25周年之際，香港科技園公司（科技園公司）亦慶祝成立20周年。在中央及香港政府對創科的大力支持下，科技園公司竭力開啟以創新為核心的新時代，建立世界級的創科生態圈及人才庫，確立創科爲未來的經濟新動力，將香港發展成為國際創科中心。

科技園公司日前舉行20周年紀念活動，以「創科 由此啟航 成就無界」為主題，這里程碑同時標誌着由創科引領增長的新篇章。科技園公司主席查毅超博士及行政總裁黃克強，聯同行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任譚鐵牛、創新科技及工業局局長孫東教授，以及一眾本地獨角獸、園區初創企業、學術及商界代表，共同慶祝香港創科新一頁。

▲ 科技園公司日前慶祝驅動創科成就20周年，同日舉辦《創業培育計劃畢業典禮2022》及香港科學園深圳分園啟動禮，亦邀請到香港獨角獸與及創科界人士分享及交流。

業界精英無私分享 成就更多創科夢想



或者不少人都有個創科夢，然而要達到目標並不容易，科技園公司的20周年紀念活動特設以「不在乎榮譽財富，談創新者如何不屈不撓，努力奮鬥」為題的討論」環節，由科技園公司行政總裁黃克強、立法會議員（科技創新界）邱達根、啟明創投投資經理陳煜祥博士，以及Breer Limited聯合創辦人及行政總裁布思家與大眾分享克服挑戰、達到創科夢的貼士。

▲ 創科界別代表分享如何達成創科夢；黃克強亦分享科技園公司如何為創科人才提供資源、培訓和交流平台，提升香港的發展潛力。

作為科技園公司的行政總裁，黃克強直言，營運科技園公司並不容易，過去五年間他和團隊作出了很多新嘗試，持續協助、陪伴和見證很多初創公司成長，當中也遇過不少挑戰。他不諱言，從事創科工作經常會遭遇挫折，過程中會遇到困難，「可以失敗，重要的是如何從失敗中學習，並做得更好；要有目確目標，並不斷堅持和嘗試。」黃克強更強調，熱情是創新、創業的關鍵，「這條路並非一片光明，大家亦不應為了金錢和榮譽去創業，除非你抱持極大的熱情

▲ 黃克強表示過去五年營運科技園公司並不容易，他和團隊作出了很多新嘗試協助初創成長。

布思家（Anushka Purohit）早在10歲時已關注到廚餘的問題，「父母為我慶祝10歲生日時，首次帶我到一間連鎖咖啡店，我看見大量未售出的麵包被棄置，甚感詫異，並決心長大後會為之出一分力。」她在大學期間再次關注剩食問題，原來本港每日有3600噸的剩食被丟棄，其中麵包佔被丟棄食物的47%！而她發現釀製啤酒的原材料與麵包相似，於是還未畢業便與幾位科技大學同學創立啤酒品牌，回收賣剩麵包，將之升級再造釀製「麵包啤酒」，實踐源頭減廢。



布思家直言，剛開始時真的十分困難，例如當時香港仍未有麵包釀製啤酒的經驗，難以回收麵包，幸好他們最終成功打動一間麵包店提供麵包來釀酒。而在創業的過程中，她深深感受到，企業家除了賺錢，還可以做好事，「而且當我涉足其中，發覺香港真有很多遠超資金方面的支援，特別是導師的指導。」對於一眾有意創業的人士，布思家認為，「永遠不會太遲，縱然創業之路不易走，但當達到目標，一切都是值得的！」

▲ 布思家創立啤酒品牌，回收賣剩麵包，將之升級再造釀製「麵包啤酒」。

邱達根是科技企業創業者，他表示自己從事創科行業逾20年，對香港的成長和發展感到相當自豪。「因為對比起20年前，香港如今已具備相當良好的條件發展創科；我也十分為布思家感到高興，加上環保及可持續發展議題近年非常火熱，她無疑是在最好的時機中創業。」邱達根指，創業是痛苦的，創業者要有心理準備每天都有問題要解決，他同時勉勵初創企業，「不要將創業視之為工作，而是人生中難得的經歷；須準備充足、保持正面、建立好團隊、靈活應變。」

▲ 邱達根認為香港如今已具備相當良好的條件發展創科，對香港的成長和發展感到相當自豪。

而在幫助生物醫藥初創發展方面具豐富經驗的陳煜祥博士則認為，從事創新工作沒有教科書指引，過程要慢慢摸索，「須具備十足熱情，過程中致力追求並令其成真。」而除了產品技術之外，陳煜祥博士指創業還有很多範疇需要學習，例如要了解市場趨勢，「但我相信，只要擁有熱情，就可以克服一切！」他還勉勵一眾有意創業的人士擁抱科技、追求專業。

▲ 陳煜祥博士則認為，只要擁有熱情，就可以克服一切困難。

啟動深圳分園 培植新一代創科人才



為配合香港未來發展及持續增長的創科需求，科技園公司亦在20周年紀念活動中宣布，佔地逾3萬平方米位於深圳褔田的香港科學園深圳分園將於今年下半年分階段投入服務，兩幢大樓為夥伴企業提供辦公室、實驗室、共享工作空間、會議及展覽場地和其他園區設施。科技園公司並在深圳分園設立「大灣區創科飛躍學院」，為區内創科人才提供資源、培訓和交流平台。



除了啟動深圳分園，科技園公司同日亦舉行《創業培育計劃畢業典禮2022》，今年有278間初創公司完成前期培育及創業培育計劃，數目再創歷屆新高。應屆畢業培育公司來自全球不同國家及城市，包括香港、內地、新加坡、加拿大、英國、法國、德國、意大利等， 而培育期內他們已獲取之投資及基金逾18億元。

▲ 今年有278間初創公司完成前期培育及創業培育計劃，隨着新一批初創企業完成培育計劃，累計已有逾870間科技企業從培育計劃畢業。

科技園公司主席查毅超博士表示，在習近平主席、中央政府及香港特區政府的堅定支持下，科技園公司會致力實現香港成為國際創科中心的願景。「科技園公司定當發揮香港的獨特優勢，利用香港的研發實力、推動再工業化，支援先進製造業，以及人才策略，帶動多元經濟的發展。」



而科技園公司行政總裁黃克強則強調，人才是創科發展取得成功的基石，而科技園公司建立了擁有17,000人的全港最大科研社群，當中包括11,000名研發人員，「我們每個同事都很清楚，工作的目標是幫助園區內公司成功，協助他們打入市場，園區公司的成功便是我們的成功！」

▲ 一個意念，一個創意，可能會帶來劃時代的突破，香港科學園《創科成果展》展出了本地創新者研發的醫療器材、航空訓練裝置、智慧生活產品以及再工業化的本地生產商品。香港科技園公司主席查毅超博士（左）及香港科技園公司行政總裁黃克強先生（右）於《創科成果展》前，與傳媒分享科技園公司在過去20年如何推動創科發展。

（特約）